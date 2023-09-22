نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هذه هي أبرز الأفلام التي يحتمل ترشحها للأوسكار من سينما بوليوود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتعدد الأسماء المرشحة لأن تكون اختيار الهند للترشح لجوائز الأوسكار في موسم جوائز الاوسكار لعام 2024 المقبل.

ووفق موقع انديا توداي، كان من ضمن اهم الاسماء التي من المتوقع أن تترشح عن السينما الهندية لجوائز الاوسكار، كل من فيلم Balagam وفيلم The Kerala Story، وفيلم Zwigato وفيلم Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani.

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani

Rocky Aur Rani Kii Prem

Kahaani

وكان النجم شاه روخ خان، أول من قام بطرح الإعلان الترويجي الأول للفيلم الهندي الجديد 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani، الذي يشهد عودة المخرج كاران جوهار للإخراج بعد غياب طويل.

ويقول موقع انديا توداي، أن كاران، الذي انشغل في السنوات الماضية بإنتاج الأعمال السينمائية فقط، سيعود كمخرج عبر فيلم جديد يطرح بعنوان Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani.

وبهذه المناسبة، كان شارو، أول من يقوم بنشر الإعلان الترويجي للفيلم عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل احتفالا بعودة كاران من جديد.

والفيلم، يعد أحدث الأعمال السينمائية لنجمة بوليوود الشابة عاليا بهات، ونجم بوليوود الشاب رانفير سينغ.

تكريم لمسيرة حافلة

ويأتي طرح الإعلان الترويجي للفيلم الجديد، بعد أن كرم البرلمان البريطاني المخرج الهندي الكبير كاران جوهار، تقديرا لما قدمه من اسهامات في صناعة السينما في بوليوود على مدار 25 عام من العطاء.

ووفق ما ذكر موقع "إنديا توداي"، هذا التكريم، يأتي بالتزامن مع عودة كاران جوهار للعمل كمخرج بعد غياب طويل، عبر أحدث فيلم سينمائي من اخراجه، يطرح قريبا بعنوان Rocky Aur Rani Kii Prem Kahani.