نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهند تحتفل باليوم الوطني للسينما يوم 13 أكتوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل الهند باليوم الوطني للسينما في يوم 13 أكتوبر المقبل، هو اليوم الذي اختارته بوليوود للاحتفال سنويا بصناعة السينما وتقدير رموزها.

ووفق انديا توداي، يتبدل اليوم الوطني للسينما هذا العام مقارنة بالعام الماضي، الذي احتفلت به الهند بهذه المناسبة في 23 سبتمبر.

ولهذه المناسبة، سيخفض المنتجين تذاكر حضور الافلام لـ 99 rs حتى تشجع المشاهدين لحضور العروض بالسينما.

أفلام بوليوود الأعلى تحقيقا للإيرادات عبر التاريخ

وبعد ما حققه الفيلم الجديد للنجم الهندي الكبير شاه روخ خان "باثان" من نجاح في شباك التذكر الهندي، يكشف موقع "إنديا توداي"، عن الأفلام السينمائية الأكثر تحقيقا للإيرادات العالمية عبر تاريخ صناعة السينما في بوليوود.

ويقول الموقع الهندي الناطق بالإنجليزية، أن العديد من أفلام بوليوود سبق لها ان حققت نجاحات كبيرة على مستوى شباك التذاكر العالمي وتشمل ما يلي من القائمة.

DANGAL

حتى الآن يحتفظ فيلم DANGAL للنجم عامر خان بالمرتبة الأولى من بين أفلام بوليوود الأعلى تحقيقا للإيرادات داخل وخارج الهند.

والفيلم خلال فترة عرضه في عام 2016، حقق ما يصل لـ 2000 كرور، بوحدة العد الرقمية المستخدمة في دول شرق آسيا.

BAAHUBALI 2

من بعده في المركز الثاني بالقائمة، يأتي فيلم بعنوان BAAHUBALI 2، هو ثاني افلام بوليوود حصدا للإيرادات على الإطلاق، الفيلم كان من انتاج عام 2017 وجمع 1،810 كرور، وهو من بطولة برابهاس وأنوشكا شيتي وسيثيرياج وراميا كريشان.

RRR

يأتي ثالثا في الترتيب الفيلم الذي صنع التاريخ لبوليوود بحصده لجائزة الجولدن جلوب للمرة الاولى في تاريخ الهند بفضل اغنيته الأصلية، وهو فيلم RRR.

هذا الفيلم طرح في عام 2022 الماضي، وحقق ايرادات وصلت لـ 1،258 كرور خلال فترة عرضه داخل وخارج الهند.

KGF CHAPTER 2

يأتي رابعا في القائمة، فيلم بعنوان KGF CHAPTER 2 والذي انتج في عام 2022، ومن بطولة "سانجاي دوت ورافينا تاندون ووياش.

الفيلم هو الجزء الثاني من سلسلة أفلام بالعنون نفسه طرحت للمرة الأولى في عام 2018، والجزء الثاني حقق ايرادات 1،250 كرور.