إيد شيران يشارك كورتني كوكس في أغنية مستوحاة من Friends

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت النجمة كورتني كوكس المغني الايرلندي الشهير إيد شيران في مقطع غنائي جديد نشر لهما عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من مشاركة الثنائي للغناء لمقطع غنائي مستوحى من مسلس الست كوم الناجح لكورتني كوكس Friends، والاغنية كانت من كلمات ايد شيران نفسه.

الاغنية التي قام بأدائها الثنائي، حملت عنوان American Town، وتستوحى كلمات من مسلسل فريندز.

إيد شيران وكورتني كوكس

إيد شيران والمفاجآت

على الجاب الآخر، سبق أن فاجأ المغني الأيرلندي الشهير إيد شيران ركاب الدرجة الاقتصادية من الجمهور بأحد طائرات خطوط طيران فيرجن، بمشاركته لهم هذه الدرجة المتواضعة خلال توجهه للعاصمة الاسترالية سيدني لاحياء حفلات ضمن جولة فنية له.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات سربت من داخل الطائرة لإيد شيران، ظهر بها خلال توجهه للجلوس وسط ركاب الدرجة الاقتصادية، بعد احيائه لحفل ناجح في المملكة المتحدة، شهد اللقاء الأول له بالنجم كريس هيمسورث.

إيدا شيران والمشاهير

ووثق النجم كريس هيمسورث أول لقاء يجمعه بالمغني الأيرلندي الشهير إيد شيران في مقطع فيديو طريف جمع بين الثنائي.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من المقطع، ظهر بها ايد شيران برفقة نجم أفلام THOR، وقد أعلن الأخير عن بداية صداقة جديدة فيما بينهم.

حضور هميسورث

واجتماع الثنائي هيمسورث وشيران، كان خلال حضور مفاجئ لكريس هيمسورث للحفل الذي كان يحييه ايد شيران في مدينة بريسبان في المملكة المتحدة، ونشر كريس لقطات تبادل بها مطرقة ثور مع جيتار شيران.

هذا الحفل الذي احياه شيران، ضمن جولة فنية له من المقرر ان تشمل احيائه لعدد من الحفلات في مناطق متفرقة من المملكة المتحدة خلال الاشهر القليلة القادمة.