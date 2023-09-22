نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هي ليلى عدنان التي تصدرت تريند محركات بحث جوجل؟ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

تصدر أسم الفنانة الشابة ليلى عدنان تريند محركات البحث عقب ظهورها بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك بعد عامين من إعلانها خطوبتهما، وذلك بعد مقارنة صورها وهي صغيرة وازدات تساؤلات واسعة حول هذا الموضوع من هي ليلى عدنان وما عمرها وغيرها من الأمور؟

وعلى صعيد آخر احتفلت ليلى عدنان في حفل زفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في وسط عائلي.

من هي ليلى عدنان؟

ليلى عدنان من مواليد 14 مارس 2000، وشاركت في العديد من الأعمال مثل "بنات سوبرمان" و"نوارة" و"قلوب" و"بلا دليل".

وكانت ليلى عدنان خاضت مجال التمثيل وهي في عمر 13 سنة، من خلال مشاركتها في مسلسل "الكبير أوي الجزء الأول" أمام الفنان أحمد مكي، الذي استطاعت ان تسرق الاضواء

وتفوقت ليلى على نفسها بالعديد من الأعمال الفنية التي مازالت محفورة في قلوبنا ومن أبرزها "شارع عبد العزيز" مع عمرو سعد وعلا غانم وسامي العدل، و"نور مريم" مع نيكول سابا ويوسف الشريف وياسر جلال.

وشاركت أيضًا بفيلم "بنات العم" مع ومسلسل على "كف عفريت"، وعملت مع العديد من كبار نجوم الفن أبرز هم أحمد فهمي وهشام ماجد وكنده علوش، وأحمد مكي وغيرهم من النجوم.

