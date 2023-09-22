نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد حفل وائل جسار ومي فاروق في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعدان المطربان وائل جسار ومي فاروق لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 2 من شهر نوفمبر المقبل ضمن حفلات ليالي الكويت الصيفية والتى تقام حاليا بمنطقة الأرينا بالكويت.

أسعار تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل عبر موقعها الرسمي مساء أمس الخميس بأكثر من فئة مختلفة تبدأ من 12 ألف جنيه للـVip وحتي 3000 جنيه للفئة العادية.

وائل جسار ومي فاروق

آخر أعمال مي فاروق

وجدير بالذكر أن، طرحت الفنانة مي فاروق، على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو lyrics video مقاطع مصورة لأغنيتها الجديدة بعنوان "ليه" والتى تفتتح بها نشاطها الفنى مع بدايات موسم الشتاء.

أغنية ليه لـ مي فاروق، من كلمات خالد أمين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع أحمد عبد السلام، ووتريات أشرف رجب، وهندسة صوتية ياسر أنور، ومن إخراج إيهاب العادلى وأحمد الششتاوى، ومن توزيع شركة "ديجيتال ساوند".. ودارت فكرة التصوير فى إطار بسيط، وسط جبال المملكة العربية السعودية، وعبرت الفنانة مى فاروق عن معنى كلمات الأغنية.

كلمات أغنية ليه

أنا دايمًا فاكرة حبك ليه

أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه

كل الأيام قدامي بترجع ليه

والأحلام اللي مابينا فضلت ليه

أنا دايمًا فاكرة حبك ليه

أنا روحي بتندهلك على طول كده ليه

كل الأيام قدامي بترجع ليه

والأحلام اللي مابينا فضلت ليه

وبشوفك هنا قدامي بتعمل إيه

دايما نحوا ليالي دايمًا ليه

ليه هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه

هو اللي بيحصل إيه وأنا بتعذب كده ليه

مش قولنا هنبعد إيه

جاي تاني وعايز إيه

أنا قلبي بيهرب مني وبيروحلك

بيروحلك ليه

أنا لما قابلتك واختارتك

اختارتك ليه

انا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه

والناس نحوا تكلمني مبردش ليه

وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه.

أنا لما قابلتك واختارتك

اختارتك ليه

أنا لما خسرتك ياحبيبي مش عايشه ليه

والناس نحوا تكلمني مبردش ليه

وبلاقي الدمعة اللي في عيني نزلت كده ليه

والله ماعارفه وقت ماسيبتك كان مالي وبعمل كده ليه.

مي فاروق

وائل جسار يعلق على أزمات شيرين عبد الوهاب

وفي سياق آخر، علق المطرب وائل جسار، على أزمات المطربة شيرين عبد الوهاب، وحقيقة توتر العلاقة بينها وبين زوجها حسام حبيب بعد تداول أنباء عن وقوع خلافات بينهم خلال الفترة الأخيرة.، وتابع وائل جسار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أنه تعرف على المطربة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب، من خلال حفل روائع الموجي في السعودية، وتوطدت العلاقة بينهما بشكل كبير.