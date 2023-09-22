نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. صوفي ترنر تعلق للمرة الأولى على أزمة الطلاق مع جو جوناس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت النجمة صوفي ترنر للمرة الاولى على زمة الطلاق التي تعيشها حاليا مع زوجها جو جوناس، لعدد من المقربين منها.

وتقول ديلي ميل، أن نجمة مسلسل صراع العروش، قالت أنها فوجئت بتقديم جو جوناس لطلب الطلاق بأوراق رسمية للمحكمة من وسائل الاعلام، وإنه ا عاشت تجربة تهميش من زوجها وولاد ابنتيها لم تكن تتوقع ان تمر بها.

صوفي ترنر وجو جوناس

خطوة رسمية

وكان قد اعلن المغني الأمريكي الشاب جو جوناس عن تقدمه بأوراق طلب الطلاق من زوجته النجمة صوفي ترنر بعد 4 سنوات من الزواج نتج عنها انجابهما لطفلتين.

وتقول ديلي ميل، أنه حسب مصادر مقربة من الثنائي، كان كل من جوناس وترنر يعيشان في منزلين منفصلين لشهور، قبل أن يتم اتخاذ خطوة الطلاق التي يتضح أن السبب بها هو شغف صوفي ترنر بالحفلات الصاخبة، ورغبة جو جوناس بقضاء الوقت لرعاية الأطفال بالمنزل.

مأساة بعد نجاح مشترك

وخلال بداية 2023، كان قد احتفل الأشقاء جوناس بوصع نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في حي هوليوود، تقديرا لاسهاماتهم في مجال الموسيقى والغناء منذ ظهورهم خلال مطلع الألفية الجديدة.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من احتفال الاشقاء جوناز لمراسم رفع الستار عن نجمتهم الخاصة على ممر الشهرة في هوليوود.