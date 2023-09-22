نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبدأ من 12 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر عاشور وبهاء سلطان في الكويت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة كل من الفنان بهاء سلطان، والفنان عايض، في دولة الكويت، يوم 13 أكتوبر المقبل.

ويلتقي الثلاثي، تامر عاشور، بهاء سلطان، عايض، في حفل غنائى ثلاثي مشترك، على مسرح أرينا الكويت، في دولة الكويت.

تامر عاشور وبهاء سلطان



أسعار تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة حيث تبدأ بـ12 ألف جنيه للفئة الأولى أما الفئة الثانية فتصل سعرها إلى 10 آلاف جنيه، فيما تصل الفئة الثالثة إلى 8000 جنيه والفئة الرابعة إلى 7000 جنيه أما الفئة الخامسة فتصل سعرها إلى 6000 جنيه والفئة السادسة 5000 جنيه.

وهناك فئات سعرية مخفضة تبدأ من 4500 جنيه كما يوجد هناك فئة أخرى تصل سعرها إلى 3500 جنيه والأخيرة تصل إلى 3000 جنيه.

آخر أعمال تامر عاشور

وجدير أن آخر أعمال تامر عاشور أغنية " عديت " والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان غريب ومن توزيع توما، وتعتبر هذه الأغنية هي الأغنية الثانية لتامر خلال هذا الموسم حيث سبق وطرح الشهر الماضي أغنية بعنوان أصحى للكلام.

تامر عاشور

كلمات أغنية عديت لـ تامر عاشور

عديت جنبى إتمنيت

ربى يجمعنا وتبقى شريكى ف حضن وبيت

ذهول حالة ذهول

قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول

مستنى ايه بقى

قلبي خلاص لقا

اللى أنا نفسى أهنن فيه

واللى اداديه كده

ايه الضحكة دى ايه ده.

آخر أعمال بهاء سلطان

كما طرح الفنان بهاء سلطان، أغنية جديدة تحمل اسم "كدابة "ضمن ألبوم سيجارة، والذي يعتبر أحدث تعاون يجمعه بالمنتج نصر محروس.

أغنية كدابة لـ بهاء سلطان، وكلمات نصر محروس، وألحان حسين محمود، وتوزيع موسيقي أمير محروس، التسجيل والميكس والماستر بأستوديو إم ساوند.

بهاء سلطان

كلمات أغنية كدابة لـ بهاء سلطان

إكفينا من شرها، وإحمينا من غدرها

فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا

فاكرينها ملك إيدينا عمّالة تلعب بينا

تاخدنا وتودينا، تاخدنا وتودينا

وغرقنا آه في بحرها

كذابة، كذابة، كذابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة

كذابة، كذابة، كذابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة

الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن

الحب فيها بتمن والقلب وجعه الزمن

وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها

وناس بتظلم ناس وتيجي على ناس أوي بقلبها

يا مصدقين الزمن مافيش حبيب يؤتمن

يا مصدقين الزمن مافيش حبيب يؤتمن

والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها

والناس بقت بتخون بقت بتهون على بعضها

وهنعمل إيه هنعمل إيه هنعمل إيه بقى في كذبها

كذابة، كذابة، كذابة وقلابة

ودايمًا لما بتيجي، بتيجي على غلابة

قلوب الناس جرى لها إيه الجرح ليه قدروا عليه

قلوب الناس جرى لها إيه الجرح ليه قدروا عليه

القسوة سهلة عندهم والغدر يجري في دمهم

القسوة سهلة، والغدر يجري في دمهم

ما بيصعبوش على بعضهم، ما بيصعبوش على بعضهم.