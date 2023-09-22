نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها الترند تعرف على أبرز المحطات الفنية لـ ليلى عدنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر أسم الفنانة الشابة ليلى عدنان تريند محركات البحث عقب ظهورها بحفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني، وذلك بعد عامين من إعلانها خطوبتهما، وذلك بعد مقارنة صورها وهي صغيرة وازدات تساؤلات واسعة حول هذا الموضوع من هي ليلى عدنان وما عمرها وغيرها من الأمور؟

و يبرز الفجر الفني تقرير عن أبرز أعمال الطفلة سو (ليلى عدنان)

ليلى عدنان فنانة منذ نعومة أظافرها، فهي الطفلة البريئة والشخصية القوية والجريئة، تفوقت بالعديد من الأعمال التي عملت صدى واسع بين جمهور الوطن العربي،

ودخلت ليلى مجال التمثيل وهي في عمر 13 سنة، من خلال مشاركتها في مسلسل "الكبير أوي الجزء الأول" أمام الفنان أحمد مكي، الذي استطاعت ان تسرق الاضواء وتفوقت ليلى على نفسها بالعديد من الأعمال الفنية التي مازالت محفورة في قلوبنا ومن أبرزها "شارع عبد العزيز" مع عمرو سعد وعلا غانم وسامي العدل، و"نور مريم" مع نيكول سابا ويوسف الشريف وياسر جلال.

وشاركت أيضًا بفيلم "بنات العم" مع ومسلسل على "كف عفريت"، "قلوب" و"الشريط الأحمر" و"شبر مية" و"بلا دليل" و"حي السيدة زينب"، وعملت مع العديد من كبار نجوم الفن أبرز هم أحمد فهمي وهشام ماجد وكنده علوش، وأحمد مكي وغيرهم من النجوم.

وعلى صعيد أخر، يذكر أن احتفلت ليلى عدنان في حفل زفافها على شاب من خارج الوسط الفني في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، في وسط عائلي.