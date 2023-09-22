نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة يسرا تحيي ذكرى وفاة هشام سليم بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعربت الفنانة يسرا عن حزنها واشتياقها للفنان الراحل هشام سليم، حيث شاركت "يسرا" جمهورها بفيديو لها برفقة مجموعة من النجوم يحيون ذكراه، عبر حسابها الرسمي على انستجرام، وهم:محمد جمعة وطارق لطفي، صلاح عبد الله، منة شلبي، هند صبري، فيدرا، أنوشكا، وأرفقت بالفيديو تعليقًا قالت فيه: "وحشتنا ومفتقدينك أوي أوي يا هيشو.. كل حاجة بيننا كانت أحلى وأسعد الذكريات".

وأضافت:"الدنيا فضيت علينا من بعدك بس سيرتك الحلوة مكملة معانا.. وحشتنا أوي يا أغلى الناس، ربنا يرحمك ويهنيك بالجنة ونعيمها.. فضلا وليس أمرًا برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لهشام سليم".



وتابعت:" واحشني.. قطعت بيا يا هيشو أنا عارفه إنك في مكان أحسن.. بس قاطع بيننا قطعة سوداء.. وحشتني وعايزة أحضنك وأبوسك وأضحك.. على فكرة أنا خليت حد يحجلك السنة دي وإن شاء الله ربنا يتقبلها.. أنا عارفة إنك حجيت قبل كده بس قولت أعملك هدية صغيرة أنا بحبك أوي أوي أوي.

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وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الكثير من الجمهور ونجوم الوسط الفني متمنين له الرحمة والمغفرة.

يسرا تتألق في روز وليلى

وعلى صعيد آخر، تتألق الفنانة يسرا في مسلسل روز وليلى ويقوم ببطولة مسلسل روز وليلى عارفة عبد الرسول، هشام عاشور، رزان مغربي، أحمد وفيق، تامر فرج، مروان يونس، والعمل من تأليف السيناريست البريطاني كريس كول، وإخراج أدريان شيرجولد، وينتمي المسلسل إلى نوعية الأعمال ذات الـ 10 حلقات.



آخر أعمال الفنانة يسرا

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة يسرا مسلسل ١٠٠٠حمد الله على السلامة، والذي حاز على إعجاب الجماهير.

