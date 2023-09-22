نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إياد نصار:" لما بشتغل على شخصية بتعاطف معاها" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حل الفنان إياد نصار ضيفًا في برنامج " on set"، وتحدث خلال اللقاء عن العديد من الأمور والكواليس الخاصة بأعمال الفنية، وسبب غيابه عن الساحة خلال الفترة الماضية.

تصريحات إياد نصار في برنامج on set:

وقال إياد عن تجسيده لشخصية الشهيد مبروك في مسلسل الأختيار الجزء الثاني قائلا:" لما أتعرض عليها شخصية الشهيد مبروك في نفس التوقيت أتعرض عليا بطولة في مسلسل تاني، بس أن وقتها رفضت وقلت بيتر ميمي انا مش هعمل غير شخصية الشهيد، لأن معرفش الشخصية التانية هتكون ازاى".

إياد نصار

وأضاف:" أنا قبلت أظهر في 10 حلقات في المسلسل أفضل من عمل بطولة، ومش ندمان أن عملت كده وده تقديرًا واحترامًا للشهيد وأسرته وأولاده".

وتابع:" هو صحيح أثر عليا في السوق ومش فاهم ايه، لكن أنا مش ندمان أبدا على الموقف ده، ودايما بقول ان انا فخور بتقديم شخصية الشهيد".

شخصية إياد نصار في فيلم "الممر":

وتحدث أيضًا خلال اللقاء عن شخصيته في فيلم الممر وقال:" الشخصية دي من أصعب الشخصيات اللي عملتها، وأنا لما بشتغل على شخصية بتعاطف معها وبحاول افهم موقفها حتى لو أنا مش مؤمن بـ أفكارها، وعلشان أكون حقيقي قدام الناس لازم أكون اتعاطف معاها بشكل معين، إلا الشخصية دي أنا معرفتش إزاي اتعاطف معاها ومش قادر أبرر أفكارها، لغاية ما لاقيت منطقة إني مش هتعاطف مع الشخصية وفي نفس الوقت مصدقها، ودي كانت مرحلة صعبة جدًا في التحضير أستاذ شريف عرفة عدل الاسكريبت واشتغلنا على التفاصيل.

إياد نصار

آخر أعمال إياد نصار:

ويذكر أن آخر أعمال إياد نصار هو مسلسل "وش وضهر" وعرض عبر منصة "شاهد vip، وهو مكون من 10 حلقات، من تأليف ورشة سرد، وسيناريو وحوار أحمد بدوي وشادي عبد الله وإخراج مريم أبو عوف، بطولة إياد نصار وريهام عبد الغفور وإسلام جمال وشريف دسوقي وميمي جمال ومحمود قابيل وثراء جبيل.

أما عن السينما كان أخر أعمال إياد نصار فيلم "11:11" مع غادة عادل، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، إنجي المقدم من تأليف ياسر عبد الباسط ومن إخراج كريم أبو زيد.

قصة فيلم "11:11"



تدور أحداث فيلم "11:11" حول سعيد المحامي وثلاث شخصيات، عاليا، زين، راضي، يضعهم القدر في طريق طلقة طائشة من مسدس سعيد الذي يقدم على الانتحار داخل سيارته، كل شخصية من الشخصيات لديها صراعها في الحياة، والذي يضع كل منهم أمام اختيار صعب، ويجب على كل منهم حسم قراره بالاختيار بين عدة قرارات غاية في الصعوبة.