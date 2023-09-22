تأكُد العلاقة العاطفية بين رامي مالك وإيما كورين بعد "قبلة لندنية"

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أحمد جودة - القاهرة - تأكدت العلاقة العاطفية المثارة حول رامي مالك ونجمة مسلسل التاج ايما كورين، بعد ظهور الثنائي ف العلن أثناء تبادلهما للقبلات.

ونقلت ديلي ميل، لقطات للثنائي خلال قيامهما بجولة رومانسية، في شوارع العاصمة الإنجليزية لندن، أكدت خلالها أرتباطهما رسميًا بعد أن أثيرت حولها الشائعات لمدة.

رامي مالك وإيما كورين

ظهور أول في عالم الأبطال الخارقين

وكانت قد كشفت مصادر موثوقة عن انضمام الممثلة البريطانية الشابة ايما كورين لأبطال الجزء الثالث المنتظر من أفلام Deadpool.

ووفق ديلي ميل، هذا الجزء الجديد من فيلم Deadpool سيشهد العديد من المفاجآت أبرزها عودة هيو جاكمان لتجسيد شخصية وولفرين.

وإيما كورين ستكون أحدث الوجوه المنضمة لعالم مارفل السينمائي، ووفق مصدر مطلع، ستكون كورين هي شخصية الشر الرئيسية في فيلم Deadpool القادم، الذي ستظهر به امام رايان راينولدز، وهيو جاكمان.

والممثلة الشابة البالغة من العمر 27 عام، عرف عنها مشاركتها في بطولة مسلسل التاج، وتجسيدها لشخصية الأميرة ديانا.

عودة The Punisher

وعبر منشور له على حسابه الخاص على موقع انستجرام، أكد جون لمتابعيه، أنه سيعود لتجسيد الشخصية من جديد، ضمن أحداث مسلسل Daredevil: Born Again.

هذا العمل الذي تنتجه شبكة ديزني بلص، ويطرح ضمن أعمال مارفل الاصلية، خلال السنوات القليلة القادمة.