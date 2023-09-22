نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمون عن الراحل هشام سليم:مثال للإحترام والإلتزام الله يرحمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أحييت الفنانة سيمون ذكرى وفاة الراحل هشام سليم، حيث شاركت "سيمون" جمهورها بصورة لها برفقة الراحل هشام سليم من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وأرفق بالصورة تعليقًا قالت فيه:"الذكرى السنوية للفنان هشام سليم الله يرحمه، لا أنسى الاصلاء".



وأضافت:" تقابلنا في فيلم الهجامة مع الفنانة ليلى علوي، أسامة انور عكاشة ومحمد النجار، في بدايتي الفنية، وكان مثال للإحترام والالتزام الله يرحمه".

وفورا من مشاركة المنشور نالت سيمون على دعم كثير من الجمهور مطالبين له المغفرة والرحمة.



سيمون تقدم الشكر لهؤلاء الشخص



وفي سياق منفصل، حرصت الفنانة سيمون على تقديم الشكر لكل من دعمها خلال مشوارها الفني، حيث نشرت" سيمون " منشورًا لها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، وأرفقت بتعليقًا قالت فيه:"أجيد كل دور وبه أشياء منى في الغناء المسرحيات والأفلام

المسلسلات حتي الحفلات إنه جمهوري الراقي الداعم لي منذ بداية مشوراى.



والجدير بالذكر آخر أعمال سيمون أغنية "اتغير عشاني"، وتأتي الأغنية ضمن أحداث فيلم بدلة وفستان.

كلمات أغنية أتغير عشاني



وتأتي كلمات أغنية اتغير عشاني لو تقدر وأنا عشانك هتغير، كن أجمل علشاني.. وأنا علشانك هحلو أكتر، الحب روح حلوة تدور في الحياة على روح تكون شبهها في ضلمة تكون نجاة.. وأحبك محبة لا تزول ولا تتغير ولو اتغيرنا حبة نرجع بمحبة أكبر.