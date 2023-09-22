تايلور سويفت تطرح نسخة جديدة من ألبوم 1989 بـ 5 أغنيات إضافية

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلقت النجمة تايلور سويفت تصميم جديد لغلاف ألبومها الناجح 1989، الغلاف حمل سماء 5 اغنيات جديدة تضاف للمرة الاولى للألبوم كأغنيات اضافية على اغنيات الاصدار الأول له.

وتقول ديلي ميل، ان هذه النسخة المعدلة من ألبوم 1989، عززت بها تايلور تشكيلة الاغاني، باضافة خمسة اغنيات جديدة، منها اغنية بعنوان Slut.

والنسخة المعززة من الألبوم، ستكون متاحة للاقتناء مع الأغنيات الخمس بها، بداية من يوم 27 اكتوبر المقبل.

تايلور سويفت

جديد أخبار تايلور سويفت

وكان قد تأكد دخول النجمة تايلور سويفت في علاقة عاطفية جديدة مع لاعب كرة القدم ترافيس كيلس، بعد تصريحات جديدة لشقيق اللاعب أكدت الأمر.

ووفق ما جاء في تصريحات جيسون كيلس، فإن الشائعات حول ارتباط شقيقة لاعب فريق كانساس سيتي شيفز، صحيحة بنسبة 100%، وأن الامور تسير بشكل جيد للثنائي.

فيلم وثائقي جديد

وضمن أحدث اخبار النجمة تايلور سويفت، إنه ا كانت قد أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب، لنسخة معاد توزيعها من اغنية Karma التي طرحتها تايلور ضمن أغنيات أحدث البوماتها.

الأغنية طرحتها تايلور عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب أمس السبت، وحتى الآن حققت نسبة مشاهدات 5.6 مليون مشاهدة.

ويشارك تايلور في اداء الاغنية، مؤدية الراب Ice Spice، ضمن نسخة موسيقية شهدت معالجة مختلفة عن النسخة الأصلية من الاغنية.