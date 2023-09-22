لانا ديل راي تعلق للمرة الأولى على أنتشار صورتها أثناء العمل بمطعم

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت المغنية الشهيرة لانا ديل راي للمرة الأول على انتشار صورتها الأيقونية من عملها في المطعم لصناعة الكعك المحلى في ولاية ألباما الأمريكية.

وفي حوار جديد لها مع مجلة "هوليوود ريبورتر"، عبرت لانا ديل راي عن شعورها بالاحباط من هذا الاهتمام المبالغ به بهذه الصورة، وما تقوم به في حياتها الخاصة، معبرة عن أنها كانت تتمنى لو أن أحد البوماتها قد حققت نفس درجة الإنتشار التي حظيت بها هذه الصورة.

لانا ديل راي

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و يخوض أعضاء فريق رولينج تجربة جديدة بالعمل على تصوير فيلم وثائقي عن كواليس صناعة أحدث البومات الفريق الموسيقي، يستعينون في تصويره بطاقم عمل تصوير وانتاج المسلسل الواقعي لأسرة كارداشيان.

وذلك وفق ما ذكر موقع "ديد لاين"، الذي افاد بان الخطوة، تعكس تطلعات اعضاء فريق رولينج ستونز للتطور المستمر في مجال عملهم بصناعة الموسيقى.

تكريم the who

ويكرم حفل جوائز الموسيقى باسكتلندا طاقم فريق الروك الكلاسيكي الشهير the who، تقديرا لعطائهم المستمر في مجال الموسيقى، والذي استمر لمدة 6 عقود متواصلة.

وحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، سيتسلم التكريم، اعضاء الفريق، روجر دالتري وبيت تونشيند، اعضاء الفريق المتبقيان على قيد الحياة.

والحدث يقام في سكتلندا بمدينة جلاسجو بتاريخ الرابع من نوفمبر المقبل، في حضور ابرز الفنانين بمجال الموسيقى الاكستلندية.