انت الان تتابع خبر عاجل وغير متوقع خبر محزن للمصريين: الكشف عن تفاصيل خطيرة لحالة عادل إمام الصحية ومصدر مقرب يكشف أسرارا عنه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - أوضح رجل الأعمال نجيب ساويرس تفاصيل زيارته الأخيرة للفنان عادل إمام، كاشفاً تفاصيل حالته الصحية، وذلك خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن". نجيب ساويرس يكشف أخبار الزعيم

وخلال مداخلته الهاتفية، كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس تفاصيل لقائه بالزعيم قائلا ً :"زرت الزعيم عادل إمام لأن فيه حالة عشق بيني وبينه وتاريخ كبير من المحبة والصداقة، وتقديرا لذلك شرفنا بالحضور في مهرجان الجونة السينمائي".

وواصل حديثه :"عادل إمام في سنه ميقدرش يسافر الجونة تاني واحنا كرمناه في المهرجان وده من الحاجات اللي أسعدتني ومن الذكريات الجميلة اللي الواحد يحب يسترجعها ويشوفها".

واستكمل :" عادل إمام كبر بس هو كويس أوي وبيضحك ويهزر وأول لما شافني خدني بالأحضان وربنا يديله الصحة ويبعد عنه الناس الوحشة".كما تطرق في المداخلة ذاتها للحديث عن توقف مهرجان الجونة خلال الفترة الماضية ، فقال :"السبب وراء توقف مهرجان الجونة السينمائي إن كان فيه مضايقات ونقد إعلامي غير مبرر،

مينفعش أعمل خير ويقعدوا يشتموا، سابوا السياحة كسبت قد ايه والسيناريو والأفلام المعروضة والشخصيات العالمية اللي حضرت ومسكوا في الفساتين ودي هيافة".



تم الكشف أيضًا عن سبب عودة مهرجان الجونة السينمائي من جديد، حيث أكد المنظمون أن السبب وراء توقف المهرجان في السابق كان بسبب صعوبة الحصول على تأشيرات دخول للشخصيات العالمية المشاركة في المهرجان. ولكن بعد توفير تأشيرات خاصة لهذه الشخصيات، قرر المنظمون إعادة المهرجان ليستمتع به الجمهور مرة أخرى.

وفي تصريحه، قال أحمد الشربيني، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي: "قررنا إعادة المهرجان لأننا شعرنا بأن الناس بحاجة إلى الفرح، ويعتبر المهرجان رمزًا لصناعة الفرح في مصر والعالم العربي بأكمله".