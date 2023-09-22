نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد جلال: أهم درس أقدمه لطلابي في مركز الإبداع التواضع.. والفنان غير المتواضع عمره الفني قصير(خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صانع النجوم، ومؤسس مركز الإبداع الفني، المخرج خالد جلال والذي شهد له أغلب نجوم الفن بالفضل عليهم حيث استطاع خالد جلال ان جذب قلوب الفنانين والجمهور أيضًا بأسلوبه الراقي وتواضعه وهذا أهم درس يعلمه لطلابه في مدرسة مركز الإبداع الفني، وكان للفجر الفني نصيب من الحوار مع صانع ليحدثنا عن مركز الإبداع الفني.

المخرج خالد جلال ومراسلة الفجر أميرة محمد

ما أهم الدروس التي يتم تعلميها في مركز الإبداع الفني ؟



أهم الدروس هي التواضع، أن يجب الفنان أن يكون متواضع مع جمهوره والإعلام وغيرهم ويتعامل معاهم بكل حب وذوق وإحترام.

ما رأيك في الفنانين الذين على الرغم من تعلميهم في مركز الإبداع هذا الدرس ولكن يخرجون عنه ؟

هذا من الطبيعي إن ليس كل التلاميذ في جميع المراحل المدرسية أو الجامعات أو غيرها يظلون يتذكرون ما تعلمه وأوجه لهم أن الفنان الذي يتعامل مع الجمهور والوسائل الإعلامية بغير تواضع الحياة الفنية عمرها قصير بالنسبة له.

من وجهة نظرك هل انتهي المسرح مثل ما يقال ؟

لا هذا غير صحيح فالفن الوحيد الحقيقي هو فن المسرح لا يستطيع إنسان آلي أو ذكاء إصطناعي تقليده، والمسرح له روح مختلف عن باقي الفنون، فالمسرح يشهد نجاحك أو فشلك في اللتو واللحظة عن باقي الفنون تعلم نجاحك أو فشلك من إيرادات وعدد المشاهدات، لكن المسرح يكفي أنك تقف أمام الجمهور ويصفقون لك فهذا يكفي.

لماذا المنتجين يهربون من فكرة إنتاج مسرح ؟

هذا كان مسبقًا، لكن الفترة الأخيرة بدأ المنتجين يتجهون إلي المسرح وخاصةً بعد إخراج مسرحية " أنستونا" لدنيا سمير غانم، فكان لا يوجد كرسي فارغ وذلك بسبب إقبال جماهيري كبير على المسرح، وحتي كنا لا نستطيع أن نعزم ضيوف بسبب الإزدحام الذي دام لمدة ٤ أشهر، فالجمهور هو الذي ينجح العمل، مثل الفيلم من الممكن أن يعرض فيلم في دور العرض وينسحب من ديار العرض ولا أحد يسمع عنه.

ما رأيك في تصنيف الممثل مسرحي وسينمائي وتليفزيوني؟

أنا ضد هذا الكلام، لأن أغلب فنانين الأوسكار خارجين من عباءة المسرح، حتي ممثل الفيلم الأجنبي " المريض" بعد إستلامه جائزة الأوسكار استأذن حتي يعود إلي إنجلترا لأن لديه موسم مسرحي، وو على الرغم من نجاح السينما أكثر من المسرح ولكن سيظل المسرح أبو الفنون وهو الذي أخرج عملاقة الفن مثل الفنان القدير الراحل فؤاد المهندس والفنان القدير الراحل محمود عبد العزيز والزعيم عادل إمام والفنان القدير صلاح السعدني وثلاثي أضواء المسرح وغيرهم.

ما رأيك في هروب الممثلين من المسرح لأن أجره أقل من السينما والتليفزيون ؟

الحياة إختيارات لكن ما الذي سيبقي في النهاية وما الذي سيتذكره الجمهور، فيوجد فنان يحب السينما ويوجد فنان يحب التليفزيون ويوجد آخر يحب الإذاعة أن ينهي من ثلاثون حلقة إذاعية في يوم ويأخذ أجره ويذهب.