طارق الشناوي عن أزمته مع مصطفى قمر: "مُدعي وعمري ما قابلته ولا أعرفه شخصيًا.. ومستحيل أنزل للمستوى ده"

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أحمد جودة - القاهرة - طارق الشناوي عن خلافه مع مصطفى قمر: اللي بيعمل رد فعل مالوش علاقة بالفعل عنده مشكلة.. والجمهور لا يثق في النقاد

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن أزمته مع الفنان مصطفى قمر، بسبب انتقاده فيلم أولاد حريم كريم وهجوم قمر عليه، مؤكدًا إنه سيتخذ إجراءات نقابية وقانونية ضد الفنان بعدما سبه علنًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال طارق الشناوي، في لقائه مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامجها "ملفات"، المذاع عبر شاشة قناة "هي": أنت من حقك تدافع عن فيلمك وتقول أنه أعظم فيلم، ولكن لا تتعرض لللآخر بتوجيه شتائم يعاقب عليها القانون، ولا تدعي قصص ليس لها أي أساس من الصحة، ويقول من 20 سنة في بينا مشكلة، مشكلة إيه؟ أنا عمري ما قابلته ولا أعرفه على المستوى الشخصي خالص، واختراع قصص وحكايات علشان يقول في حاجة.

وتابع: أنا قولت إني مش هنزل للمستوى ده على الإطلاق ولا يمكن أن حد يجرني لمعركة فيها تجاوز حتى لو الطرف التاني تجاوز، والغنوة والمسرحية والفيلم لا يكمن لأي ناقد في الدنيا أن يسقط عمل فني يريده الناس، لم ولن تحدث أبدًا، والجمهور لا يثق في النقاد.

وأضاف: مفيش حد مهما بلغ أنه يقتل موهبة رد بفنك، وأنا بشوف أن رد الفعل لما يكون مبالغ وليس له علاقة بالفعل بيكون في مشكلة في اللي بيعمل رد الفعل، ولو أنت واثق وشايف أنك لسة موجود في الساحة مش هتنساق للكلمات دي وهترد بفنك، والرأي اللي أنا كتبته لم يؤثر في الجمهور.

واستكمل: أنا لا أقول أن اللي أنا ذكرته هو الصحيح، وده رأي والرأي يواجه بـ رأي مش شتائم، كنت ممكن ترد بعمل فني.

برنامج "ملفات" تقدمه الإعلامية أميرة بدر، يوميا من الأحد للأربعاء على شاشة قناة "هي"، وتناقش خلاله العديد من القضايا الاجتماعية، وتستضيف من خلاله عددًا من نجوم الفن والسياسة والرياضة، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

شخصية تيام مصطفى قمر في فيلم "أولاد حريم كريم"



بدأ الفنان تيام مصطفى قمر مؤخرًا بتصوير مشاهده في الجزء الثاني من فيلم حريم كريم، والذي يحمل اسم "أولاد حريم كريم" حيث إنه استكمال للجزء الأول التي تم تصويره في عام 2005 من بطولة مصطفى قمر وياسمين عبد العزيز وعدد كبير من النجوم وتحدث تيام عن دوره في تصريحات صحفية وصرح إنه سيجسد دور كريم نجل داليا البحيري وخالد سرحان الذي ظهر في أحداث الجزء الأول من العمل، وأصبح في الجزء الجديد طالب جامعي فاشل دراسيا يهوى الفن والغناء، ويدخل في العديد من الصراعات تكشف عنها الأحداث وصرح عن سبب ترشيحه قائلًا: "ترشيحي للمشاركة في العمل جاء من المخرج علي إدريس، الذي تربيت على أفلامه، كما أن والدي شجع فكرة مشاركتي في الفيلم لأننا كنا نتمنى العمل سويًا خاصة بعد أن صرت شابًا".

تفاصيل الجزء الأول

وتدور فكرة أحداث الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" حول كريم المتزوج من جيجى والتي تطلب منه الانفصال بعد حدوث سوء تفاهم بينهم وظنونها أنه يخونها بينما يحاول هو توضيح الحقيقة لها، فيقرر الاستعانة ببعض من صديقاته في الجامعة لحل المشكلة ولكنه يدخل في مواقف كثيرة تعقد مسألة رجوعه إلى زوجته بل ويفسد حياة صديقاته أيضًا دون قصد، واحتوى الفيلم على أكثر من أغنية تصدرت التريند منذ طرحها حتى الآن مثلة "لحظة تفاهم" و"بسلم عليك" و"قلبي في الليالي".