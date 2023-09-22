انت الأن تتابع خبر من السعودية ..ملابس الفنانة بلقيس تفجر الانترنت ظهور جريئ للفنانة الشهيره قد يدمر كل مسيرتها الفنية!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة بلقيس في أحدث فيديو كليب لها بمظهر ملفت وجريء، حيث ظهرت في المقدمة وراءها مجموعة من الفتيات. ولكن، لم تخل الفنانة من الانتقادات من قبل المتابعين بسبب ظهور بطنها بشكل واضح خلال التدريبات. شاركت الفنانة الإماراتية بلقيس في فيديو جديد يظهر فيه التدريبات التي خاضتها لتأديتها للرقصة الخاصة في كليب أغنيتها الأخيرة "عرفتوها". وقد حققت الأغنية حتى الآن أكثر من 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، وتحتل مركزًا متقدمًا في تريند إبراهيم، الحال عبد العزيز لويس. وتم توزيع الموسيقى على المتروك مكس وماستر منتظر الزايروالفيديو كليب من إخراج دان جداد.