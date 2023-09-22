إلهام شاهين: "مبقاش فيه منتجين في مصر ساعدونا في صناعة سينما حقيقية وعودة الريادة لمصر"

القاهرة - محمد ابراهيم -



تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن دعم السينما بالإضافة إلى تسهيل الخدمات التي تحتاجها للنهوض بالفن المصري وأشارت إلى العواقب التي تواجهها السينما أثناء التصوير في الخارج مثل التصوير في المطار أو على متن الطائرة، وقالت أن هذه الأمر يكلف وقت ومال بشكل مبالغ فيه، وذلك على هامش ندوة تكريم هاني سلامة التي أقيمت اليوم ضمن فعاليات مهرجان الغردقة لسينما الشباب.

كما أوضحت أهمية أن تقف الدولة بجانب السينما والسينمائيين من خلال توفير جميع الخدمات المطلوبة بشكل مجاني، وقال: مش عايزين ناخد لفلوس في إيدينا ولكن على الأقل ناخد كل أماكن التصوير ببلاش لأن دي تعتبر دعايا للبلد، وبرهنت بحديثها بأن تركيا الآن دول سياحية وهذا يعود بفضل التصوير في كل الأماكن الجميلة الموجودة هناك

كما أكدت إلهام شاهين على دور الدولة في تشجيع صناعة الفن، ومعرفة قيمة العائد منها على المجتمع وقالت: مبقاش فيه منتجين في مصر ساعدونا في صناعة سينما حقيقية وعودة الريادة لمصر.

وأضافت أن الرقابة الفنية تقوم برفض أهم الأعمال دون أن إبداء أسباب، وقالت: لازم نحب السينما أكتر ونخاف عليها ونحب البلد دي لأنها هتنهض بالثقافة والفن وهما دول أقوى شيء عندنا، الفن هو ده القيمة الكبيرة اللي طول

عمرها موجودة في العالم كله.

ليست المرة الأولى..إلهام شاهين تتصدر محرك البحث الشهير "جوجل" دائمًا



تصدرت الفنانة إلهام شاهين محرك البحث الشهير "جوجل" بأكثر من ألفي عملية بحث في الفترة الماضية وذلك بعد أن أدلت بعدة تصريحات خاصة بمسلسلها الأخير طلوع الروح وخاصة أيضًا بأعمالها التي لم ترى النور ولم تغفل عن ذكر دورها في مهرجان الأمل السينمائي التي شاركت فيه مؤخرًا كعضوة في لجنة التحكيم وعن رأيها في شركة المتحدة للإنتاج الإعلامي.

يذكر أن هذة ليست المرة الأولى التي تتصدر فيها التريند بل دائمًا ما تستطيع أن تتربع على عرش التريند بكل سهولة بمجرد أن تتفوه بتصريح واحد.

تحدثت الفنانة إلهام شاهين عن مسلسلها التي خاضت به السباق الرمضاني 2022 "بطلوع الروح" وعن التحديات والصعوبات التي واجهتها وقالت: "الناس استغربت من دوري لأنهم قالولي إني أكتر واحدة بحارب الأرهاب والتطرف فجأة أكون زعيمتهم، هما فكرو إني هعمل دور وطني يخدم البلد ولكن الدور ده كان جديد عليا وتحدي جديد وكان مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة للجميع"

ولم تغفل إلهام عن ذكر مصاعب العمل بعد تعرضه لهجوم شديد وأزمة حيث أنها قالت: "واضح أن المسلسل ممرش مرور الكرام وساب علامة كبيرة فيهم أوي بدليل كدة أنه اتحارب ده مجرد ظهوري على الافيش حصل هوجة كبير ادركت ساعتها أنهم خافو من دوري فالي حصل ده كان دعايا مجانية" وتابعت أيضًا ضمن تصريحاتها أنها فخورة للغاية بشركة المتحدة رغم أن بطلوع الروح ليس من انتاجهم ولكن الشركة تقدم أعمال هادفة ومهمة ورائدة أيضًا.



إلهام شاهين تتحدث عن علاقتها بـ يحيي الفخراني



تحدثت إلهام عن علاقتها بالفنان يحيي الفخراني وقالت أنها تكن له كامل الاحترام والحب والتقدير وأنه من صناع الدراما والسينما ولكن كان له جانب أكثر تأثيرًا في الدراما، وأنها سعيدة بتقديم أكثر من عمل معه وهم "نصف ربيع الآخر" و"ليالي الحلمية" وفيلم "نص مليون دولار".



إلهام شاهين تتحدث عن الجوائر التي حصدتها

تحدثت إلهام شاهين عن الجوائز التي حصدتها خلال مسيرتها الفنية وقالتت أنها توقفت عن عدها بعد الرقم '100"، لكن كل جائزة حصلت عليها لها خصوصيتها وأهميتها إلى قلبها، وأن العديد من الأفلام التي أنتجتهم بنفسها حصلو على جوائز عديدة مما يجعلها تشعر بالفخر مثل "يوم للستات" و"خلطة فوزية" و"واحد صفر" غيرهم ودائمًا أفلامها تكرم في المهرجانات والفعاليات وهذة الجوائر تعني الكثير بالنسبة لها وقريبة لها بشكل كبير



إلهام شاهين تتحدث عن تكريمها في مهرجان القاهرة الدولي

وتحدثت أيضًا عن التكريم الخاص بمهرجان القاهرة للدراما وصرحت أن التكريم يشعرها أن اختياراتها صائبة وأنها لم تخطأ في اختيار أدوراها بعناية وأنها سعيدة للغايه لأن التكريم كان من الفنان يحيي الفخراني والمخرجة أنعام محمد علي.