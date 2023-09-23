نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنا الحب.. آمال ماهر تطرح ثاني أغاني ألبومها أنا كويسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة آمال ماهر، أحدث أعمالها الغنائية التي تحمل اسم أنا الحب، وذلك عبر قناتها الرسمية الجديدة على موقع تنزيل الفيديوهات يوتيوب وهي الأغنية الثانية من الميني ألبوم أنا كويسة وضم ميني ألبوم أنا كويسة والذي نشرته منذ ساعات عبر منصة سبوتيفاي بشكل حصري، ومن ثم طرحته عبر قناتها بموقع يوتيوب، خمس أغاني، وهي أغنية أنا كويسة، أغنية صاحبة عمري، أغنية كسبتوا الرهان، أغنية الحكاية في مشهدين، أغنية أنا الحب.

والأغنية من غناء آمال ماهر، ميلودي بلال سرور، كلمات أحمد المالكي، تسجيل الغناء، أكرم عادل، مكساج أحمد جودة.



والأغنية غناء آمال ماهر، توزيع يحي يوسف، ألحان مصطفى العسال، تسجيل غناء، أكرم عادل مكس وماستر، أحمد حسام تم المكساج والماستر باستوديو Bro Music Studio.

كلمات أغنية أنا الحب

من كلمات الأغنية: أنا الحُب بـ أقولهالك بـ أحبك حُب ما خطرشِّ علىٰ بالك وبيّا بجد وبحُبي هنيالك ومني حبيبي خُد بالك وما تسيبنيش بـ أقولهالك بحبك فوق ما يجي حبيبي في خيالك ولو تتعب أنا أتوجّع قوي بدالك ولو كله بِعد عنّك أنا أبقالك في حضني تعيش أنا الحُب اللي بتعيشهُ وبيعيشك ومش ممكن أخون ملحك ولا عيشك ومن غير شَك بأموت يا حبيبي في حنانك في حنانك وفي جنانك مع طيشك ماليش تاني ولا غيرك لاقيت فيه حد هنّاني وبـ أحمِد ربنا إنك ليّا علشاني ده إحساسك ده خلّاني معاك في سلام وبصراحة لاقيت الحب والحنّية والراحة روحك حلوة وخلِّت روحي مرتاحة ومديني في حياتك وقت ومساحة وحالنا تمام

مصير قناة آمال ماهر على اليوتيوب



وكان الشاعر عمرو يحيى قد أعلن عن عودة آمال ماهر وإنشاء قناة جديدة لها، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وكتب معلقًا: بإذن الله ألبوم الفنانة آمال ماهر أنا كويسة على يوتيوب الساعة 6مساءًا على القناة الرسمية الجديدة والوحيدة والخاصة بالفنانة آمال ماهر وهيتم الإعلان عنها.



غلق قناة آمال ماهر على يوتيوب



يشار إلى أن قناة آمال ماهر الرسمية على يوتيوب كانت قد تم اغلاقها لمدة عامين، ثم عادت أيام في يوليو 2022 وأغلقت مرة أخرى أي أن القناة مغلقة منذ ثلاثة أعوام، وخرجت شائعات العام الماضي عن اختطاف آمال ماهر، وهو الأمر الذي نفته بظهورها في مقطع فيديو تطمئن فيه جمهورها ومن ثم أحيت حفلًا في مدينة العلمين العام الماضي.



آمال ماهر تعود بعد غياب 3 أعوام



ويشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها.

وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرو يحيى، والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة.

