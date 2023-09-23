نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. أمال ماهر تروج لاغنيتها الجديدة "انا كويسة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة أمال ماهر لاغنيتها الجديدة "انا كويسة"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ونشرت الفنانة آمال ماهر مقطع من اغنيتها الجديدة "انا كويسة" عبر حسابها وعلقت علي هذا المقطع قائلةً:"لكل حبايبي اللي بيسألوا عن الألبوم زي ما وعدتكم.. أنا كويسة البداية دلوقتي نزلت اللينك في البايو".

كلمات أغنية أنا كويسة



“أنا كويسة” متخافوش يا ناس عليا كله حلو ومية مية ً مش بسيطة ايوة هي طبعا بس عادي مش قضية متخافوش يا ناس عليا كله حلو ومية مية ً مش بسيطة ايوة هي طبعا بس عادي مش قضية انتوا ليه مستغربيني اني بضحك أو بغني وان وسط ضحكة نزلة دمعة مني انا كويسة انا كويسة بس مهيسة بعد الصدمة ولو اهمكوا من فضلكوا ممكن خدمة خرجوني فسحوني الهوا عقلي واشغلوني وان فتحت السيرة تاني سكتوني سكتوني خرجوني فسحوني الهوا عقلي واشغلوني وان فتحت السيرة تاني سكتوني سكتوني وقعة جامدة فيا ه ّدت علقة سخنة بس ع ّدت سقفولي أنا واللي زيي اللي وقفت واللي س ّدت هما يوم واتني وفسحة بعد منها هنام هاصحى هاصحى منها واحدة تانية مش عبيطة واحدة فاهمة الدنيا ناصحة انتوا ليه مستغربيني اني بضحك أو بغني.



آمال ماهر تعود بعد غياب 3 أعوام



ويشهد ميني ألبوم أنا كويسة عودة لآمال ماهر للساحة الفنية بقوة بعد غيابها ما يقرب من 3 سنوات عن طرح الأغاني، إذ كانت أغنية اللي قادرة هي آخر أغاني آمال ماهر، وهي تتر مسلسل ليه لأ الجزء الأول بطولة الفنانة أمينة خليل، ويعد حفلها في مدينة العلمين منذ ما يقرب من ما يقرب من عام هو آخر حفلاتها.

وتعاونت آمال ماهر في ميني ألبوم أنا كويسة مع مجموعة مميزة من الشعراء والملحنين وهم الشاعر عمرو يحيى، والشاعر أحمد المالكي والملحن بلال سرور والملحن سامح كريم، والموزع كريم أسامة.