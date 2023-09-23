بهذه الطريقة.. محمد شاهين يروج لأغنيته الجديدة "داء الغياب"

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان محمد شاهين، لأغنيته الجديدة "داء الغياب"، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

بهذه الطريقة.. محمد شاهين يروج لاغنيته الجديدة "داء الغياب"



ونشر الفنان محمد شاهين، مقطع من اغنيته الجديدة "داء الغياب عبر حسابه وعلق عليه قائلًا: "اغنيتي الجديدة اسمعوها كاملة اللينك في البايو داء الغياب كلمات أحمد إبراهيم، ألحان محمد عبية، توزيع محمد عمار، ميكس ماستر محمد صقر ".

آخر أعمال محمد شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان محمد شاهين أغنية" لون باهت "، والذي تم طرحها على جميع منصات التواصل الاجتماعي، وتصدرت الأغنية تريند فور نزولها وحققت الأغنية ملايين المشاهدات منذ طرحها.

ما هي كلمات اغنية لون باهت؟

وتأتي كلمات الأغنية كالآتي:دايمًا زعلان وكانك كاره أيامك

جواك أحزان ومحدش حاسس أحزانك

على طول سرحان بتداري في ايه

أيام وخلاص بتعيشها ومش حاس بحاجة

كنت باخلاص بتحب وتعشق بسذاجة

ملقتش أمان نفسك تلاقيه

بتدمَّع ليه والدنيا في عينك لون باهت

طب حاسس ايه اتكلم طيب ليه ساكت

جرَّب تحكي فضفضلي يا قلبي وقول مالك

بتبان مبسوط ازاي وانا عارف أحوالك

خايف من ايه اتكلم عبر عن خوفك

بطل تداريه ما الناس هتحسه اما تشوفك

الخوف بيبان صعب تخبيه

بتحن لمين مشتاق والذكرى بتتلون

والناس ناسيين ولوحدك فاكر ومدون

فيك جرح قديم ليه بتصحيه