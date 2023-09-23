نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألبوم "أنا كويسة" يعيد أمال ماهر إلى الساحة الفنية ويخطف الترند على منصات التواصل الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت المطربة آمال ماهر، منذ قليل جمهورها بأحدث أعمالها الفنية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشرت فيديو لأغنية بعنوان: الحكاية في مشهدين، وتقول كلمات الأغنية: "الحكاية في مشهدين، قلب قابل قلب حَبه، شاف معاه حلم السنين، صَدّق إن الدنيا ضحكت".

ويقول المقطع الذي يليه: "تاني مشهد كان حزين، حُبه كان مصدر لـِغُلبه، والنهاية بكلمتين، يومها كل الرؤية وضحت، والنصيب بيشيلها دائمًا، كل حاجة نقول نصيب".

وتعد "الحكاية في مشهدين"، الأغنية الرابعة التي طرحتها آمال ماهر اليوم للجمهور بعد أن سبقتها بساعات قليلة أغنية "صاحبة عمري" وأغنية " أنا الحب" وفيديو ريليكس "أنا كويسة".

وتصدرت آمال ماهر الترند رقم ١ على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ساعتين من طرح فيديو الألبوم “أنا كويسة”.