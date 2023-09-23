انت الان تتابع خبر خلف كواليس التاج: الجميلة سلمى الجابري تكشف عن تفاصيل مثيرة لأزمة تجاوزتها أثناء تتويجها بـ (ملكة جمال مصر)! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - توجت سلمى الجابري، زوجة اللاعب السابق للأهلي وسيراميكا كليوباترا الحالي، أحمد رمضان بيكهام، بلقب "ملكة جمال مصر للسيدات لعام 2023"، وأثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة.

وفي أول تعليق لها على فوزها باللقب، صرحت سلمى الجابري قائلة: "أنا زوجة وأم لأول مرة تحصل على هذا اللقب". وعبرت في حديثها لـ "الوطن" عن سعادتها بالتفاعل الإيجابي الذي حظيت به بعد فوزها باللقب. وأضافت سلمى الجابري: "هذه المرة الأولى التي يتم فيها فتح المسابقة للمتزوجات والأمهات للمشاركة. في البداية كانت هناك 3 آلاف متسابقة، قبل أن يتم تحديد الـ 30 سيدة النهائيات".

وبخصوص الأزمة التي حدثت خلال حفل التتويج، صرحت سلمى الجابري قائلة: "للأسف، لم أتسلم الجائزة خلال الحفل بسبب حدوث سوء تفاهم. ووالدتي تورطت في مشادة خلال الحفل، ولكنني خرجت واعتذرت على الفور".

وتحدثت سلمى الجابري عن خططها المستقبلية قائلة: "كان من المقرر أن أشارك في مسابقة ملكة جمال العالم في روسيا في نهاية العام الحالي، ولكنني أفكر في الاعتذار والتركيز على لقب ملكة جمال مصر وترشيحي لمسابقة ملكة جمال العالم".

تُعرف سلمى الجابري باعتبارها زوجة اللاعب السابق للأهلي وسيراميكا كليوباترا الحالي، أحمد رمضان بيكهام. وهي أيضاً أم لطفلين رائعين يحملان الأسماء زين وإيميلي.

في الساعات الأخيرة، احتفلت سلمى الجابري بفوزها بلقب ملكة جمال مصر للسيدات 2023. أعلنت عن هذا الفوز المهم على حسابها الرسمي على إنستجرام. يُعتبر هذا الحدث التتويجي الأول من نوعه بعد أن تم فتح الباب للمشاركة أمام النساء المتزوجات والأمهات. في الماضي، كانت المسابقة محصورة فقط للفتيات الغير متزوجات.