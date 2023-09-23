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أحمد جودة - القاهرة - قصة عشق مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 38 الثامنة والثلاثون.. وي سيما طائر الرفراف Yalıçapkını kuşu

قصة عشق مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 38 الثامنة والثلاثون.. وي سيما طائر الرفراف Yalıçapkını kuşu، يستمر مسلسل "طائر الرفراف" في جذب الجماهير والمشاهدين، حيث يعتبر واحدًا من المسلسلات التركية الناجحة التي تحقق نسب مشاهدة عالية، وبشكل خاص بعد البدء في عرض الموسم الثاني من العمل الدرامي الشهير.

وقد أسر المسلسل قلوب الجمهور في الموسم الأول، حيث عُرضت 35 حلقة بشكل أسبوعي على مدار الفترة الماضية. والآن، يترقب المعجبون بالمسلسل عرض الموسم الثاني، الذي تم الإعلان عنه بالفعل وسط حماس كبير.

وفي هذا السياق، تم الإعلان عن تفاصيل الموسم الثاني من مسلسل "طائر الرفراف"، حيث سيتم عرض الحلقة الـ38 مترجمة اليوم الجمعة، وذلك بشكل أسبوعي عبر مختلف المنصات والقنوات الفضائية المعروفة.

ومن بين القنوات التي ستقوم بعرض المسلسل، تتصدر قناة الفجر الجزائرية، التي تُعتبر واحدة من أفضل القنوات التي تقوم بعرض المسلسل، حيث يتابعها الجمهور بشغف كبير. كما سيتم عرض المسلسل أيضًا على قناة ستار تي في، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المتوقع أن يستمر المسلسل في عرض حلقة جديدة كل أسبوع، وذلك في مساء يوم الجمعة، وسيتم ترجمته إلى اللغة العربية ليتمكن الجميع من مشاهدته بكل سهولة عبر الشاشات العارضة.

قصة مسلسل الطائر الرفراف فريت ابن عائلة ثرية مشهور بفجوره، لذلك اتخذ جده هاليس آغا قرارًا عندما داهمت الشرطة منزله وقرر أخذ ابنة عائلة قريبة منها من مسقط رأسه.

بدأت أحداث الموسم الثاني من الطائر الرفراف بالعديد من الأحداث المشوقة والتي انتظرها الجمهور من الموسم الأول، حيث عاد الموسم الثاني مرة أخرى مع الحلقة رقم 37، والتي شهدت زواج فريد سيران، بالإضافة إلى دخول فريد إلى المستشفى وظهور جده بحالة جيدة، يعد المسلسل من أكثر الأعمال الدرامية التركية متابعة في العالم العربي، إذ يمكنك متابعة حلقات المسلسل مجانا بأكثر من طريقة يتم عرض الطائر الرفراف على لاروزا بالإضافة إلى عرضه على قصة عشق ووي سيما وبرستيج وعدد كبير من المنصات المجانية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل لطائر الرفراف الحلقه 38 مترجمه

قناة الفجر الجزائرية: التردد 10932، ومعامل الاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ لها: ¾، والقمر الصناعي نايل سات.

قناة ام بي سي فور: التردد هو 10922، ومعامل الاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ لها: ¾، والقمر الصناعي التي تعرض عليه هو النايل.

قناة ستار تي في: التردد هو 11804، ومعامل الاستقطاب: أفقي، ومعدل الترميز: 27500، ومعامل تصحيح الخطأ لها: ¾، والقمر الصناعي التي تعرض عليه هو النايل.

مسلسل الطائر الرفراف الموسم الثاني

وتم الاعلان عن بدء عرض الموسم الثاني من المسلسل بشكل أسبوعي من خلال مختلف المنصات ومن خلال مختلف القنوات الفضائية، ومن ضمن الاحداث الرائعة في الحلقة 38 من مسلسل الطائر الرفراف يحاول فريد أن يصلح علاقته مع سيران فيقرر الذهاب إلى منزلها ويطلب منها أن تعود إليه.

قصة عشق مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 38 الثامنة والثلاثون.. وي سيما طائر الرفراف Yalıçapkını kuşu

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