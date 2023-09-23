نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر فرج يعلن احتفال صُناع مسرحية "طيب وأمير" بتحقيق مليون جنيه ايرادات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان تامر فرج، عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيسبوك عن إقامة إحتفال بتحقيق مسرحية "طيب وأمير" على مدار ٥٥ يوم متواصلين ايرادات قدرها مليون جنيه.

وأضاف: "رغم إننا تقريبا داخلين فى سبعين ليلة عرض إلا إننا هنحتفل النهاردة بتحقيق مليون جنيه إيرادات فى خمسه وخمسين ليلة عرض فقط عشان مقدرناش نحتفل فى وقتها لظروف مهرجان المسرح والاجازة وكده".



وتابع: "وهيشرفنا النهارده الأب الروحى لهذا العرض الدكتور خالد جلال... منتظرينكم كل خميس وجمعه وسبت الساعه ٨ ونص على مسرح ميامى بوسط البلد شارع طلعت حرب ومستمرين نسعدكم ونفرحكم وفرحونا وشرفونا بحضوركم".

تامر فرج يستاء من بعض تعليقات الجمهور

ومن جانب آخر استاء النجم تامر فرج ببعض التعليقات من الجمهور وتعليقهم على المبلغ وذلك بعد تعديله المنشور "ملحوظه: عشان الكام ظريف اللى علقوا على المبلغ أحب أوضح إن المبلغ ده بحساب ثمن التذكره الأعلى هو ١٠٧ جنيه فقط يعنى أقل من تذكرة سينما يعنى مبلغ المليون مش فى قيمته الماديه وانما فى حسبة عدد المصريين اللى قدرنا نمتعهم ونوفر لهم خروجه عائليه ظريفة فى متناول ظروفنا الاقتصاديه... احسبوا المكسب الحقيقى يا محترمين"

أبطال مسرحية “ طيب وأمير ”

و جدير بالذكر يُشارك في مسرحية "طيب وأمير" الفنان هشام إسماعيل والفنان عمرو رمزي والفنان تامر فرج والفنان أحمد السلكاوي وغيرهم من الفنانين والفنانات.