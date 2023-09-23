انت الان تتابع خبر حارس الأمن الخاص بـ إلهام شاهين يفضحها أمام الجميع: هذا ما تفعله في الخلوات دون علم أحد!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس -شاركت النجمة إلهام شاهين، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" بصور من أستراليا أثناء مشاركتها في حفل خيري يتبع لمؤسسة "راعي مصر من أجل الخير".

وحضر الحفل عدد من الفنانين ونجوم الفن أبرزهم: الفنان كريم عبد العزيز، والفنان هاني رمزي، وقد حضرت النجمة التكريم بفستان بسيط بماركة Camilla الأسترالية. بدأت حياتها الفنية عندما قدمها المخرج كمال ياسين في مسرحية "حورية من المريخ".

قدمت العديد من المسرحيات منها "قنبلة الموسم"، "المتحذلقات"، "المصيدة"، "بستان الوهم"، "النسانيس".

إنطلاقة إلهام شاهين السينمائية فعلياً كانت في فيلم "أمهات في المنفى" عام 1981 ثم "العار" عام 1982 الذي كان بدايتها الحقيقية وبداية معرفة الجمهور بها.

وكانت فترة الثمانينات هي الفترة الأكثر رواجاً في السينما لإلهام شاهين حيث قدمت خلالها 33 فيلماً منها "لا تسألني من أنا"، "العبقري خمسة"، "موت سميرة"، "الهلفوت"، "رمضان فوق البركان"، "السيد قشطة".

كما قدمت مسلسلات عديدة منها "محمد رسول الله جزء 3"، "أبواب المدينة جزء 2"، "رحلة عذاب"، "وقال البحر"، "أخو البنات"، "الشيطان والحب"، "دوامة الحياة".

وبخلاف حياتها الفنية فإن حياتها الشخصية غير معروفة للكثيرين، إلا أن حارس الفيلا الذي تسكن فيها إلها شاهين كشف بعض المعلومات التي تعملها دون علم أحد.

أكد الفنانة إلهام شاهين أنها معطاءة وتحب فعل الخير وتقديم المساعدة للمحتاجين، خاصة في شهر رمضان المبارك حيث تقدم الكثير من الصدقات في السردون علم أحد.

حتى الآن، قدمت حوالي 135 عملًا بين مسلسلات وأفلام ومسرحيات. وهي الآن تحضر لأكثر من عمل سينمائي، منها فيلم "يوم للستات" وأيام في الحب"، الذي تخوض فيه تجربة الإنتاج لأول مرة، بالإضافة إلى مسلسل درامي جديد سيتم عرضه في رمضان 2013.

حصدت إلهام شاهين العديد من الجوائز المصرية والعالمية عن أفلامها، مثل "الهلفوت"، "أيام الغضب"، "الهروب إلى القمة"، "يا دنيا يا غرامي"، وفيلم "الجنتل". حتى أطلق عليها البعض لقب "صائدة الجوائز".

ولدت إلهام شاهين في حي مصر الجديدة بالقاهرة عام 1962. درست في مدرسة نوتردام ثم حصلت على بكالوريوس من معهد الفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982.

لديها أخت واحدة تدعى "إيناس" وأخ يدعى أمير شاهين، الذي دخل مجال التمثيل بمساعدتها وأصبح من الممثلين الشباب. وتعتبر ابنة شقيقتها إيناس "إلهام" أقرب الناس إلى قلبها.