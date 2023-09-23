بالبرتقالي.. إلهام شاهين تتألق في أحدث ظهور لها (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إلهام شاهين، بإطلالة مثيرة مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية فستان لونه برتقالي ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة، وعلقت على هذه الصور قائلةً:" من مهرجان السينما الشباب بمدينة الغردقة".

وحرصت إلهام شاهين، على مشاركة جمهورها البرمو الثاني لمسلسل "ألفريدو" عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "، المقرر يوم الأحد المقبل 24 سبتمبر الجاري على شاشة قناة on الفضائية.

نجوم مسلسل ألفريدو



يشارك في بطولة مسلسل "ألفريدو" كل من إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقي، محسن صبري، وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، وقد شاركت سارة مصباح في تأليف وكتابة الحلقات، وإخراج عصام نصار، ومن إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مأخوذ من كتاب "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفى محمود.

إلهام شاهين تكشف تجربتها في مسلسل ألفريدو



وكشفت إلهام شاهين عن تجربتها في مسلسل "ألفريدو" في لقاء تليفزيوني، قائلة: " ألفريدو تجربة جديدة وهيكون مفاجأة للناس، ودور فريد بقدمه لأول مرة، ومفيش حد من الممثلات قدمه قبل كده"، وأشارت أنها تعشق المغامرة وتقديم أدوار مختلفة وهذا ما يبعد عنها الساحة الفنية لفترات طويلة وحين تعود تظهر بدور جديد ومتميز".



آخر أعمال إلهام شاهين



شاركت إلهام شاهين في رمضان 2022 بمسلسل "بطلوع الروح" وشاركها العمل كل من منة شلبي، أحمد السعدني، أحمد داوود، عادل كرم، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج كاملة أبو ذكري، وكان مكون من 15 حلقة وعرض في النصف الثاني من رمضان.