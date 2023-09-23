أحمد حسن راؤول وآمال ماهر يجتمعان في "كسبتوا الرهان"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الشاعر أحمد حسن راؤول، عن سعادته بالتعاون مع الفنانة آمال ماهر من خلال أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "كسبتوا الرهان".

وشارك جمهوره بفيديو الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق تعليقًا قال فيه المفاجأة، آمال ماهر "كسبتوا الرهان".



وأضاف:"الأغنية من كلماتي أحمد حسن راؤول، ألحان محمد عبية، توزيع أحمد أمين".

وفورًا من مشاركة الأغنية نالت الأغنية على إعجاب الجماهير في مصر والوطن العربي، وتصدرت الترند فور نزولها،وكانت من أبرز التعليقات راؤول دايما مكسر الدنيا، آمال ماهر راجعة قوية ومسيطرة، الصوت المصري آمال ماهر، الف مليوون مبروك، الأغنية مش راضية تروح من بالي، وغيرها من التعليقات.

آمال ماهر الإبداع الذي لا ينتهي

وعلى صعيد آخر، طرحت الفنانة آمال ماهر أحدث إصداراتها الجديد ألبوم جديد يحمل "انا كويسة"، وحمل عددة أغاني منها



"الحكاية في مشهدين" أغنية "صاحبة عمري" وأغنية " أنا الحب"، "أنا كويسة"، "كسبتوا الرهان"،وحاز الالبوم على إعجاب الكثير من الجمهور.

آخر أعمال أحمد حسن راؤول

والجدير بالذكر آخر أعمال الشاعر أحمد حسن راؤول أغنية "ألف روح "للفنانة بلقيس، وأغنية "عيشلك يومين للفنان كريم أبو زيد، والذي حازت على إعجاب الجماهير.