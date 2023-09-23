بتوقيع عزيز الشافعي.. الجمهور يشيد بأغنية "عايزاك على انفراد" لـ وعد

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الشاعر والملحن عزيز الشافعي نجاحاته الممتدة، حيث شارك جمهوره بأحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "عايزاك على انفراد" عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وارفق بتعليقًا قال فيه:"عايزاك على انفراد جديد الفنانة وعد.

وأضاف: "الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع جلال الحمداوي".



وفورًا من مشاركة الأغنية انهالت تعليقات كثيرة، كانت أبرزها حلاوتك يا زوزو يا عبقري، دايما في القمة، بليغ حمدي، المايسترو عزيز الشافعي، أعمالك كلها رووعة، وغيرها من التعليقات.



وتم طرح الاغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتصدرت الترند فور نزولها.



“وش الصبح”... لمياء جمال تسحر جمهورها ببصمة عزيز الشافعي

ظهرت الفنانة لمياء جمال بطريقة مختلفة من خلال أحدث اصداراتها الجديدة، والتي تحمل اسم "وش الصبح"، وتميزت لمياء بالصوت القوى، وأبدع عزيز الشافعي بكلماته وألحانه بطريقة السهل الممتنع، والأداء العبقري، والذي ينقلك إلى مكان آخر، وتم طرح الأغنية على منصات التواصل الاجتماعي، وحازت على إعجاب الجماهير.



آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال عزيز الشافعي أغنية نيجي نتبسط النجمة نانسي عجرم، وأغنية اللولبية للنجمة ساندي، والتى حازت على إعجاب الجماهير.

