مؤلف مسلسل "حدث بالفعل" لـ "دوت الخليج الفني": أنا من مُفضلي الأعمال القائمة على أحداث حقيقية (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم مسلسل "حدث بالفعل" محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك منذ بدأ عرض الحلقة الأولي له، وكان لـ "دوت الخليج الفني" نصيب من الحديث مع مؤلف المسلسل المؤلف فادي النجار وقد كشف في تصريح خاص لـ “دوت الخليج الفني” عن رأيه في تحكم الآباء والأمهات في حياة أبنائهم، وأيضًا أوضح لنا رأيه في تقديم الأعمال التي تقوم على قصص واقعية، وفجر مفاجأة عن حكاية "لو بعد مين" قبل عرضها، وأيضا كشف لنا عن أبطال الحكايات الجديدة القادمة من مسلسل "حدث بالفعل".

وكشف رأيه في تدخل الآباء والأمهات في حياة أبنائهم قائلًا: "مفيش حد من حقه يقرر حياة حد الآباء والأمهات بيجيبوا الأبناء الدنيا عشان يديهم حياة مش عشان يأخذوا منهم حياتهم أو يخلوهم زي ما هما عايزين، المفروض بيجبوهم عشان يعيشوا الحياة اللي يستاهلوا يعيشوها واللي هما يختاروها لكن الآباء والأمهات مش لازم يشكلوا حياة أبنائهم خالص طبعًا مفيش حد من حقه يعمل كدة في حياة اي حد حتي لو كانوا الآباء والأمهات".

المؤلف فادي النجار

وأوضح رأيه في فقرة تقديم أعمال كثيرة قد حدثت على أرض الواقع قائلًا: "فكرة أن في حكاية حصلت ده احنا بنقول إلى الناس، يا جماعة خدوا بالكم أن في كذا بيحصل حواليكم لو انتوا مش مدركين ده أدركوا لو حد مريض نفسي وفاكر أنه ممكن يعيش عادي لا روح اتعالج وجرب وشوف مرضك النفسي ده أصله ايه وجاي منين لكن متسبش نفسك وتقول أنا تمام وزي الفل".

وأضاف قائلًا: "طبعًا لازم نقول قضايا زي مسلسل حدث بالفعل ومسلسل سفاح الجيزة، المسلسلات دي فيها توعية للمجتمع وفيها اسلوب بيقول يا جماعة الحياة مش وردي، خدوا بالكم ولو حد عنده مشكلة يروح يتعالج مفيش اي حاجة عيب أن الواحد يتعالج لأنه التعب النفسي زي أي تعب جسدي، ف لازم لما الشخص يحس أنه عنده مشكلة نفسية يروح يتعالج".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا بشجع جدا الحاجات الحقيقية عشان كدة اخترت حدث بالفعل يكون اول حاجة ليا بعد مجال الإعلانات والأفلام الوثائقية".

فادي النجار

وفجر المؤلف فادي النجار مفاجأة عن حكاية "ولو بعد حين" قائلًا: "الحكاية القادمة هي حكاية من بطولة دينا الشربيني وشيرين رضا واسمها "لو بعد حين"، والحكاية دي هتعمل بردو حالة من الجدل كبيرة جدًا جدًا لما تنتهي الحكاية دي".

وعن عدد حكايات الجزء الأول من مسلسل “حدث بالفعل” تحدث قائلًا: "مسلسل حدث بالفعل مكون من خمس حكايات الجزء الأول مكون من خمس حكايات لكن احنا أعلنا عن ثلاثة فقط ولسه في اثنان هنعلن عنهم قريب من بطولة كريم فهمي وندي موسي ومحمود عبد المغني، والحكاية الثانية من بطولة أية سماحة وشاهين".

ما هي تفاصيل مسلسل "حدث بالفعل" ؟

يتكون مسلسل "حدث بالفعل" من حكايات منفصلة وكل حكاية تتكون من ثلاث حلقات فقط، ومسلسل "حدث بالفعل" هو مأخوذ عن قضايا حقيقية لمرضي نفسيين،

وتدور أحداث مسلسل "حدث بالفعل" في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك.

من هو فريق عمل حكاية "تحت الحزام" من مسلسل "حدث بالفعل" ؟

حكاية "تحت الحزام" هي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والفنانة سلمي أبو ضيف وبسنت حاتم، شيماء الشريف، خالد أنور ومن إخراج المخرج هشام الرشيدي، ومن تأليف فادي النجار، ومن إنتاج حاتم سمعان ومحمد حسين.

وتتحدث حكاية "تحت الحزام" عن الدكتورة النفسية عليا التي تقوم بدورها الفنانة غادة عبد الرازق، ويكون لديها نجل ولكنها مريضة بمرض الإستحواذ حيث أنها تري أن نجلها هو من حقها فقط ولا يصح له أن يتركها ويذهب، فلهذا السبب تقوم بخطف زوجة نجلها التي تقوم بدورها سلمي أبو ضيف ليلة الفرح كي تمنع الزواج، وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة.