هايدي موسى: "حفلتي بموسم جدة كانت من أحلى التجارب.. وهذا موقفي من التمثيل حاليا |خاص

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة هايدي موسى, تفاصيل مشاركتها في موسم حفلات جدة قائلة: “ليلة طربية من أحلى تجارب حياتي وأتمنى تكرارها على مستوى الوطن العربي والعالم”.

وأضافت في تصريحها لـ “دوت الخليج الفني” أن فكرة الغناء على مسرح عربي أمام جمهور عربي جعلها سعيدة ومتوترة ومتحمسة في نفس الوقت ولكنها حتما سعيدة بالتجربة.

وقالت: "كنت قلقة من رد فعل الجمهور، ولكن سعدت عندما وجدت الجمهور يردد أسمي لذلك أشكر هيئة الترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي ال شيخ، بنش مارك، وأشكر جمهور جدة على كل هذا الكم من الطاقة الإيجابية".



هايدي موسى تكشف عن أمنيتها في مجال التمثيل

وتحدثت عن أمنيتها في مجال التمثيل في الوقت الحالي قائلة: "بالفعل أنا شخص كسول في السعى بمجال التمثيل تركيزي الأكبر حاليا في مجال الغناء، لأنني لا أستطيع توزيع طاقتي بين المجالين، لكني لدي طاقة كبيرة في هذا الجمهور".



وكانت قد كشفت الفنانة هايدي موسى كواليس تحضيرات كليب "لا كده عاجبو" في تصريحات سابقة قائلة :' تم تصويرها بلبنان وكانت الأجواء لطيفة وحماسية، وكنت متحمسة للغاية لردود أفعال الجمهور بسبب غيابي عن نوعية هذة الأغاني".

وعن سبب غيابها عن نوعية الأغاني الرومانسيه قالت هايدي موسى في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج الفني:' بالفعل تغيبت عن نوعية الاغاني الرومانسية وكان آخر أغنية درامية ثم من بعدها قررت عمل أغاني لايت نظرا، لأن الحفلات تتطلب للاغاني الإيقاعية والفترة القادمة سأخوض نوعية الاغاني الدرامية والرومانسية مختلفة".

من أغاني هايدي موسى

أغنية “بغنيله”، كانت من إنتاج لايف ستايلز ستوديوز، وكلمات محمد بهلول، وألحان مصطفى حامد، توزيع مصطفى غانم.

حققت أغنية "بغنيله" للفنانة هايدي موسى نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" والمنصات الموسيقية حيث تخطت أكثر من 1.6 مليون مشاهدة على يوتيوب، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير من خلال القصص القصيرة وفيديوهات التيك توك، ويظهر ذلك من خلال تعليقاتهم.

كلمات الأغنية

بغنيله

حبيبي كل ما أشتاقله بغنيله

ولو يسهر أنا بسهر معاه ليله

ولو أطول أعيد العمر م الأول

أكون وياه

وأعيش معاه تفاصيله

بغنيله

ودايما باجي قدامه

بدوب في سكوته وكلامه

وبيزيد ف اللقا حنيني

وأقول يا قلبي رسيني