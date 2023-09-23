بطريقة رومانسية محمد حلاوة يحتفل بعيد ميلاد زوجته ريهام حجاج (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل رجل الأعمال محمد حلاوة، بعيد ميلاد زوجته الفنانه ريهام حجاج حيث شارك "حلاوة" جمهوره بصورة له برفقة ريهام حجاج،.

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه: "عيد ميلاد سعيد رورو احبك إلى الأبد بارك الله فيك".

وفورًا من مشاركة المنشور نال المنشور على تعليقات كثيرة من قبل الجمهور، وكانت من أبرز التعليقات، كل عام وهي بخير وصحة وسلامة وسعاده يارب العالمين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب، ربنا يخليكوا لبعض، دايما منورين، احلى ثنائي، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال ريهام حجاج

والجدير بالذكر اخر اعمال ريهام حجاج مسلسل "جميلة"، والمسلسل من بطولة مجموعة من النجوم أبرزها سوسن بدر، هاني عادل، عبيرصبري، أحمدوفيق،يسرا اللوزي، هشام اسماعيل وغيرهم والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز ومن إنتاج جمال العدل، وحاز المسلسل على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

