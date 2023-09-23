هاجر أحمد تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها (صورة)

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هاجر وهي ترتدي تيشرت باللون الأسود، ونسقت معه بنطلون جينز، وتركت شعرها منسدلًا.

تشارك الفنانة هاجر أحمد في فيلم "أهل الكهف" مع النجوم خالد النبوي وغادة عادل، ومن المقرر أن تجسد هاجر خلال أحداث الفيلم شخصية قديسة، وقد انتهت من تصوير معظم مشاهدها داخل العمل.

أحدث أعمال الفنانة هاجر أحمد فيلم اهل الكهف



وقد أعلن منتج العمل محمد رشيدي من تصوير المشاهد الخارجية النهائية للفيلم بالمغرب، وذلك بمدينة مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائية للعمل ليكون جاهزا لطرحه بالسينمات خلال الفترة القادمة.

نجوم الفيلم

وقد شهد التصوير العديد من المشاهد التي جمعت أبطال العمل منهم خالد النبوي وغاده عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفي وأحمد بدير وعبدالرحمن أبو زهرة وأحمد عيد وغيرهم العديد.

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب خالد النبوي عدد من النجوم أبرزهم غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي"، وعدد آخر من الفنانين "أهل الكهف" من تأليف ايمن بهجت قمر وإنتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن واخراج عمرو عرفه.

أحداث فيلم اهل الكهف

وتدور قصة "أهل الكهف" في عام 250 ميلاديا، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.