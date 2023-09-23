نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فؤاد سليم: ذهبت ليوسف السباعي للالتحاق بالتمثيل.. وجسدت أغرب مشهد في حياتي بفيلم " المهاجر " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أحمد فؤاد سليم، ضيفاً على برنامج “بالخط العريض” مع الاعلامية إيمان أبوطالب أمس الجمعة، المذاع على شاشة الحياة الفضائية في الساعة الثامنة مساءً، وتحدث عن بدايته في التمثيل وعن كيفية اكتشافه لدخوله الوسط الفني.



من الذي اكتشف موهبة الفنان أحمد فؤاد سليم؟

وقال الفنان أحمد فؤاد سليم إن والدته هي أول من اكتشفته، وكان لها دور كبير في تنمية موهبته في التمثيل.



وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم خلال لقائه مع الإعلامية إيمان ابو طالب في برنامجها “بالخط العريض” على شاشة الحياة، أن الفن هو اللغة الشاعرية في الحياة مشيرًا إلى أنه ذهب ليوسف السباعي من أجل الالتحاق بمعهد التمثيل.



أبرز الأعمال الذي شارك فيها الفنان أحمد فؤاد سليم

وخلال الحلقة، كشف الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، لأول مرة عددًا من كواليس الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم “المهاجر” الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد له لمدة أسبوع كامل.

كما تحدث عن المشاركة في فيلم “ضد الحكومة” الذي دخله بالصدفة وبمشاركة النجم أحمد زكي.

أغرب واقعة للفنان أحمد فؤاد سليم أثناء أداء مناسك العمرة

كما روى أحمد فؤاد سليم بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة حدثت معه أثناء أداءه لمناسك العمرة، كما يتحدث عن واقع الدراما والسينما في هذه الفترة، وما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين في بداية عمله.

ما هو موعد برنامج بالخط العريض؟

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع في الساعة الثامنة من يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.



