نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. مختارات موسيقية ومقتطفات أوبرالية بقيادة إيطالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم دار الأوبرا المصرية تحت رعاية الدكتور خالد داغر، حفل تحت عنوان الموسيقى والأصوات البشرية الذي يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلًا بقيادة المايسترو الإيطالى نيكولا ماراسكو.

أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير

كما يشارك في حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني العازفتان غادة شاكر واماني منير ( بيانو ) والمغنيين السوبرانو مني رفلة،و التينور عمرو مدحت والباريتون خالد سمير، وذلك فى الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت 23 سبتمبر على المسرح الكبير.

تعرف على برنامج حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني

يتضمن البرنامج الكونشيرتو الأول لثنائي البيانو والأوركسترا لـ داريوس ميلود إلى جانب عدد من أغاني أشهر الأوبرات العالمية منها افتتاحية لافورزا ديل ديستينولڤيردي - دون چيو ڤاني لـ موتسارت، حلاق اشبيلية لـ روسيني، كاڤاليريا روستيكانا لـ مسكاني، جياني شيتشي - لابوهيم لـ بوتشيني، تاييس لـ ماسينيه.

نبذة عن أوركسترا القاهرة السيمفوني

يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنيةمتعددة في مختلف ارجاء العالم.