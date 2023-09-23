برنامج "أتوبيس السعادة" مع الإعلامي أحمد يونس يطلق حملة للتبرع بالدم

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أحمد جودة - القاهرة - أطلق برنامج أتوبيس السعادة الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس على قناة DMC التابعة للشركة المتحدة للخدمات الاعلامية حملة للتبرع بالدم في محاولة لتقديم الدعم لمرضى السرطان إلى جانب تشجيع المتبرعين على التبرع لخدمة المرضى.

برنامج أتوبيس السعادة يطلق حملة التبرع بالدم لمرضى السرطان

وشهد أمس الجمعة إقبال المئات من الشباب للتبرع بالدم الذين جاءوا استجابة للحملة التي أطلقها برنامج “أتوبيس السعادة” عن مبادرته الخاصة بالتبرع بالدم عبر صفحته الرسمية علي فيس بوك.

وبدأت جولة أتوبيس السعادة من منطقة فم الخليج بمحافظة القاهرة حيث استقبل متطوعين البرنامج وعيلة أحمد يونس المتبرعين الراغبين في التبرع بهدف توجيههم للتبرع في بنك الدم وكذلك تقديم النصائح العامة للمتبرعين.

أحمد يونس يكشف تفاصيل حملة تقديم الدعم لمرضى السرطان

وقال الإعلامي أحمد يونس في تصريحات صحفية أن الهدف من الحملة هو تقديم الدعم للمرضي:“حملتنا نظمها أتوبيس السعادة ومعانا فريق كبير من الأبطال اللي شاركوا في التنظيم واللي لهم دور مهم مع المتبرعين اللي جايين النهاردة عشان يشاركوا في حملة البرنامج”.

وأضاف قائلًا:“اليوم مليان مفاجآت وسعادة لكل المرضى؛ لأن هدفنا تقديم الدعم لكل المرضى وكمان نرسم علي وجوههم الفرحة وأكيد نفسنا الحملة اللي بيعملها أتوبيس السعادة تتكرر تاني بفضل دعمكم ومساعدتكم معانا”.



تفاصيل برنامج أتوبيس السعادة

ويواصل الإعلامي أحمد يونس تصوير حلقات الموسم الجديد بمختلف المحافظات، حيث قرر أن يكون الموسم الخامس في محافظات مختلفة، كما سيحتوي على فقرات جديدة ومفاجآت للمشاهدين، خصوصًا أن المشاهدين سيتاح لهم فرصة المشاركة في حلقات البرنامج وحضورها ويذاع البرنامج كل جمعة في الساعة الثالثة والنصف عصرًا على قناة DMC.

