نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. بدء عرض مسلسل "بالطو" على شاشة dmc في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ عرض مسلسل " بالطو" اليوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري على شاشتي dmc وdmc دراما، من بطولة الفنان عصام عمر الذي يعتبر في أولى بطولاته المطلقة، ومن إخراج عمر المهندس.

مواعيد عرض مسلسل بالطو على شبكة قنوات dmc

من المقرر أن يعرض مسلسل “ بالطو ” من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة dmc، ويعاد مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا، ومرة أخرى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

و يعرض المسلسل عبر شاشة قناة dmc drama في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويعاد في تمام الساعة الخامسة صباحًا والرابعة والنصف عصرًا.

من هم صناع مسلسل “بالطو”؟

مسلسل "بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

أحداث مسلسل بالطو

تدور أحداث مسلسل بالطو حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة.

يذكر أن العمل مكون من 10 حلقات الذي حقق نجاح كبير وقت عرضه على منصة شاهد الإلكترونية وتصدر قائمة التريند والأكثر مشاهدة.