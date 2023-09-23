عاجل| وفاة المخرج منير راضي

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أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا اليوم المخرج الكبير منير راضي بعد مشوار فني كبير حافل بالنجاحات في مجال الإخراج.

حنان راضي تعلن وفاة عمها

وأعلنت المخرجة حنان راضي، اليوم السبت عن وفاة عمها الراحل منير راضي، ابن عم والدها المخرج محمد راضي، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

نعي حنان راضي



وكتبت حنان راضي منشورًا قالت فيه:"إنا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، توفي إلى رحمة الله ابن عم بابا وعمي الحبيب المخرج الكبير منير راضي".

ما هو موعد ومكان عزاء المخرج محمد راضي؟



وأعلنت عن موعد إقامة جنازته قائلة:" تقام صلاة الجنازة اليوم السبت ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٣ بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بمدينة نصر".

من هو المخرج منير راضي؟

ومنير راضي، مخرج مصري، من مواليد 1943، حاصل على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج عام 1986، وعمل مساعدًا للإخراج لإبن عمه المخرج محمد راضي في ثلاثة من أفلام وهي:" أبناء الصمت، والمقيدون إلى الخلف، والحاجز".

كما عمل "راضي" في الإنتاج المسرحي وأنتج عدة مسرحيات، مثل:" الملك لير، وتاجر البندقية، وهاملت"، كما قدم أيضًا منتجا مسلسلي: "البخلاء، وبيت الدمية"، أول عمل سينمائي أخرجه كان فيلم "أيام الغضب" عام 19899.