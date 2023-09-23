نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكرم حسني:" اتبعت الحمية الغذائية لفقدان وزني.. وأنا شخص غير رياضي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حل الفنان أكرم حسني ضيفًا على برنامج "ضيفي" مع الإعلامي معتز الدمرداش المذاع على قناة الشرق الإخبارية، و وجه نصيحة للشباب وعلاقته بالرياضة وموقفه من دخول أبناءه مجال التمثيل.

ما نصيحة أكرم حسني للشباب الذيين يطمحون في دخول التمثيل؟

وجه أكرم حسني نصيحة للشباب الذين يطمحون لتغيير مجال عملهم، ودخول مجال التمثيل، قائلًا: "تأكد أنّ لديك الموهبة، لأنّ هناك بعض الناس يفتقدونها ويقررون خوض التجربة، وبذلك فهم يظلمون أنفسهم، لأنهم يسيرون في طريق لا يمت لهم بصلة، فإذا كانت لديك الموهبة عليك أنّ تؤمن بنفسك، وبالتأكيد سيأتي عليك اليوم وستظهر للنور، الأهم أنّ تعمل كثيرًا ولا تلتفت حولك".

أكرم حسني يكشف عن موقفه من دخول أبناءه مجال التمثيل

تحدث الفنان أكرم حسني عن موقفه من دخول أبناءه مجال التمثيل، مؤكدًا أنه لن يقف أمامهم في ذلك الأمر، خصوصًا وأن لديهم ميولًا فنية، قائلًا: "ابني ياسين سبق وظهر معي في إعلان، ومشهد بالحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليّا، أما ابنتي رُبا تهوى البيانو والموسيقى".

ما السر وراء إنقاص وزن أكرم حسني؟

كشف أكرم حسني، عن الحمية الغذائية التي اتبعها لفقدان الوزن أخيرًا، موضحًا أنه امتنع عن تناول السكر والنشويات لفترة مؤقتة، قبل أنّ يُدخلها مُجددًا في نظامه الغذائي بشكلٍ تدريجي.

ما علاقة أكرم حسني بالرياضة ؟

ولفت أكرم حسني إلى أنه شخص غير رياضي، ولا يُفضل التواجد في الصالات الرياضية، رغم إدراكه الكامل لأهمية الرياضة في الحفاظ على الصحة، "في البداية اشتريت جهازًا للسير، ووضعته في غرفتي لممارسة الرياضة، لكن مع الوقت تحول الجهاز لتعليق الملابس، أو تناول الطعام عليه".

تفاصيل برنامج ضيفي مع معتز الدمرداش

يذكر أنّ "ضيفي مع معتز الدمرداش" برنامج أسبوعي يلتقي خلاله الدمرداش نجوم الفن والرياضة والثقافة والأزياء ورجال المال والأعمال في مصر، ومن أبرز ضيوفه في الحلقات الأولى: الممثل محمد رمضان، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، والممثلة هالة صدقي، والمدرب السابق للمنتخب المصري حسن شحاتة، والمعلق الرياضي مدحت شلبي، والروائي أحمد مراد.