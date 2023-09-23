بالصور... أحمد سعد ورامي صبري والشعيبي يشعلون ثاني حفلات موسم الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا النجوم الثلاثة أحمد سعد ورامي صبري وبدر الشعيبي حفلًا جماهيريًا غير مسبوق، حيث شهد الحفل حضورًا كبيرًا من قبل الجمهور على مسرح أرينا الكويت لحضور ثاني حفلات مهرجان "موسم الكويت ".



أحمد عصام والألعاب النارية



فضلًا عن الألعاب النارية لأحمد عصام التي كانت أقرب إلى لوحة صاغتها أنامل فنان سعى لتكامل الصوت والصورة فتحقق له ما أراد.

نبذة عن موسم الكويت



"موسم الكويت " في نسخته الأولى وحفله الثاني أثبت أنه ولد كبيراً ليحتل مكانة مميزة في تاريخ الموسيقى الخليجية والعربية.



وقدم الحفل الثنائي أسرار السعيد وعبدالله مال الله، وكان الفنان بدر الشعيبي فارس الوصلة الأولى.

ما الأغاني التي قدمها بدر الشعيبي خلال الحفل؟

أعرب بدر، عن سعادته بلقاء الجمهور وقدم العديد من الأغاني المميزة، مثل "تعبت أسال، ترى زهقة، اشفي غليله وشكلي بتزوج، متعبة كل الناس، وغيرها من الأغاني".



أحمد سعد يشعل حفله بالكويت

أما ثاني الفرسان الثلاثة والذي خطف الأنظار بذكاء وعرف كيف يداعب الجمهور الفنان أحمد سعد، الذي عبر عن سعادته بلقاء الجمهور الكويتي، مؤكداً أن بدايته الفنية كانت من الكويت وأن أغنياته دائماً ما تحقق انتشاراً كبيراً بين جمهورها.

ما الأغاني التي قدمها أحمد سعد في الحفل؟

أحمد سعد الذي لم يهدأ منذ أن اعتلى المسرح وقدم مجموعة مميزة من أعماله، وكان لافتا تفاعل الجمهور معه مثل:" سكوت سكوت، إيه اليوم الحلو ده، وسع وسع، سيرينا يا دنيا، عليكي عيون، يا ليالي، يا عراف، وغيرها من الأغاني، قبل أن يترك بصمة مهمة في وجدان الجمهور بهذا الحفل.



ما الأغاني التي قدمها رامي صبري في الحفل؟

في حين كان النجم رامي صبري مسك الختام، وقدم توليفة من أغنياته ذائعة الصيت ممنها "يمكن خير".

وقال رامي، إن حفلاته في الكويت لها طابع خاص مشيدا بالتعاون مع الشركة المنظمة للحفل وثمن تفاعل الجمهور وكان حماسهم دافعاً كبيراً ليحافظ على إيقاع واحد طوال وصلته فتنقل بين العديد من أعماله بذكاء مثل "كعب عالي وملك الفرفشة ومع نفسي وغيرها".