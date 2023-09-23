نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسين فهمي يكشف عن تفاصيل بداياته ورفضه لأفلام إسماعيل ياسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الفنان حسين فهمي، على أهمية إقامة مهرجانات سينمائية مصرية، لما لها من مردود طيب على الصناعة، موضحًا أنه أحب السينما منذ أن كان عمره 8 سنوات، وحلم بأن يكون جزءًا من هذا العالم، الذي أنبهر به.

حسين فهمي يحكي عن بداياته في الوسط الفني

وأضاف حسين فهمي خلال ندوة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب: " قررت أن أكون مخرجًا سينمائيًا وأنا عمري 14 عامًا، ولكن دخلت كلية الحقوق، ثم سحبت أوراقي لكي ألتحق بأكاديمية الفنون".

ما رأي حسين فهمي في أفلام إسماعيل ياسين؟

وفي اختبارات القبول وجه لي سؤال عن أفلام إسماعيل ياسين وانتقدتها وقولت إنه ا تقليد للأفلام الأجنبية، وفوجئت بأن من أعضاء اللجنة نيازي مصطفى مخرج افلام إسماعيل ياسين، وخوفت وقتها من ان يتم رفضي لكن حدث العكس.

وأشار حسين فهمي إلى أنه واجه في البداية اعتراض عائلته لكنهم اقتنعوا به بعد ذلك، ثم سافر إلى بعثة للخارج وعمل في استوديو بهوليوود لكني تركت العم، وذهبت للعمل بشكل مؤقت في محل للموبيليا والاثاث.

وحكي حسين فهمي أن إدارة المحل عرضت عليه منصبًا كبيرًا يجعله مليونيرًا في مدة قصيرة، لكنه ر فض وسط دهشة الحاضرين، وأخيرهم بأنه يريد أن يعمل في السينما، وبالفعل جاءته الفرصة بالعمل مع يوسف شاهين مساعد مخرج عقب عودته لمصر، ثم اتجه إلى التمثيل.

وقال النجم السينمائي: "أقول هذه القصة للشباب، لأننا في مهرجان لسينما الشباب، يجب أن تعرفوا احلامكم وتسعون إلى تحقيقها".

حضر الندوة محمود حميدة وسلاف فواخرجي وأحمد وفيق والمخرج محمد عبد العزيز وعدد كبير من المهتمين بالسينما، وأدارها محمد الباسوسي رئيس المهرجان.