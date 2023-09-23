مروان يونس: أفضل التمثيل وبحب التغيير

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المذيع والفنان مروان يونس، تفاصيل حياته وآخر أعماله الفنيةوميوله التشجيعية لفرق كرة القدم.

وأكد المذيع مروان يونس خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، أنه مميز جدًا في التكنولوجيا الحديثة والتحديثات المستمرة في كل قنوات السوشيال ميديا، لافتًا إلى أنه يمتلك 4 حسابات على التواصل الاجتماعي فقط «فيسبوك، إنستجرام، يوتيوب، تيك توك».

مروان يونس يتحدث عن الذكاء الاصطناعي

وقال مروان يونس خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، إن تقنية الـai الجديدة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مرعبة بالنسبة لكل المجالات، والتي تعتمد على تركيب صورة أو صوت لشخص عادي لأشخاص مشهورين.

مروان يونس يكشف سبب حبه للكتابة

وحول حبه لمجال الكتابة، تابع يونس: تعلمت فنون عدة لكني أفضل التمثيل حاليًا، وأنا شخصية تمل بسرعة وتطلب التغيير؛ بسبب انتمائي لبرج الثور، مستكملًا: أحب الكتابة بسبب والدي لكني لا أفضل أن يكون مجالا أساسيا لي، أما التمثيل فأرفض أن يطلق عليا ممثل كوميدي فقط، لأن التنوع مطلوب.

حكاية مروان يونس نع كرة القدم

وبشأن تشجيع كرة القدم، علق: أنا أشجع الأهلي مثل والدي، لكني لا أمارس كرة القدم نهائيا ولا أي رياضة معينة، وأخطط بعمل برنامج خفيف وسريع لا تتعدى الـ5 دقائق.

وأوضح مروان يونس أن أول حلقة له في الراديو كانت في رمضان، ومستوى الضغط بها كان عاليا جدا والتوتر زائد، معلقا: «مستوى الراديو أصعب من التلفزيون؛ لأنه يعتمد على قوة الصوت، والراديو هينتهي لو اتشال من العربيات».

واختتم: منصات الأفلام المرئية على الإنترنت هتحل محل السينما وقنوات الأفلام الفترة المقبلة.

نبذة عن مروان يونس



مروان يونس هو أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، درس الهندسة في قسم العمارة ولكنه لم يعمل بالمجال، وانتقل لمجال الجرافيك في الدعاية والإعلان، شارك بالتمثيل في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم الفيل الأزرق 2، ومسلسل في بيتنا روبوت وغيرهم، كان آخر أعماله هو مسلسل دوبامين الذي عرض على قناة cbc وcbc drama.

من هم أبطال مسلسل “دوبامين”؟

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسى حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، عن قصة من تأليف محمد جلال، وتصوير وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وبسنت شوقي وأحمد بلال وحليم بركات.