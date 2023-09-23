سلاف فواخرجي: صورنا أعمالاً درامية وسط ظروف صعبة فى سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 سبتمبر 2023 04:30 مساءً - قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي إن الظروف الصعبة التي شهدتها سوريا أثرت بشكل كبير على الدراما التليفزيونية وقل عدد الإنتاج بشكل ملحوظ وأيضًا على المستوى الفني، لكن كان من المهم الاستمرار لإثبات أن سوريا ستظل باقية أن الحياة تستمر.

جاء ذلك خلال ندوة تكريم سلاف فواخرجي بمهرجان الغردقة لسينما الشباب، والتي أدارها الناقد خالد محمود وحضرها حسين فهمي ومحمود حميدة ومحمد الباسوسي رئيس المهرجان وغيرهم وأضافت سلاف فواخرجي: كنا نصور الأعمال تحت القصف ووسط ظروف صعبة، ووسط تحديات كبيرة، لكننا كنا نقول للجميع أن سوريا باقية.

وحول عملها بالدراما المصرية قالت: كل الوطن العربي يعرف الأفلام والمسلسلات المصرية، وهناك علاقة قوية بين مصر وسوريا، وأنها منذ مجيئها إلى مصر لاقت قبولا واستحسانا كبيرا من الجمهور وآيضا الفنانين المصريين، ؤانها تشعر بانتمائها الشديد إلى الفن والاستوديوهات المصرية، وأنها لم تواجه أي عوائق في عملها بمصر.

أما عن عملها بفيلم "حليم" مع الراحل أحمد زكي، قالت إنها لم تقابل النجم المصري ضمن أحداث العمل، ومشاهدها كانت مع ابنه هيثم زكي، ويكفيها أنه آشاد بها في إحدى المرات.