نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ندوة وعرض خاص لفيلم "البطارية ضعيفة" بمهرجان الغردقة السينمائي مساء اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم إدارة مهرجان الغردقة السينمائي برئاسة الكاتب والسينارست محمد الباسوسي مساء اليوم السبت ندوة وعرض خاص للفيلم القصير “البطارية ضعيفة” للمؤلف والبطل عاطف عبد اللطيف بحضور صناع العمل وأبطاله.

تفاصيل مشاركة فيلم البطارية ضعيفة بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

يشارك فيلم “البطارية ضعيفة ” بمهرجان الغردقة لسينما الشباب على جائزة المسابقة الخضراء للافلام التي تهدف إلى الاهتمام بالبيئة والطبيعة والبعد عن ما يضر بالحياة الطبيعية حيث تخصص إدارة المهرجان جائزة خضراء تمنحها لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لافضل فيلم يعالج قضية تتعلق بالدفاع عن البيئة.

ومن جانبه قال الدكتور عاطف عبد اللطيف مؤلف وبطل فيلم البطارية ضعيفة أن الفيلم عبارة عن صرخة في وجه التلوث وتحذير من كارثة تهدد الإنسانية بعد ما شهده العالم من تغيرات مناخية خطيرة تهدد السلم والأمان العالمي.

وأضاف د. عاطف عبد اللطيف أن الفيلم يرصد ما تعرَّض له العالم من كوارث طبيعية خلال السنوات الأخيرة مثل جفاف الأنهار والأعاصير والزلازل واشتعال الحرائق في الغابات وتزايد ظاهرة التصحر التي تهدد بفقر غذائي.

ما هي أحداث فيلم البطارية ضعيفة؟

فيلم البطارية ضعيفة تدور أحداثه حول الدكتور آدم العالم المصري الذي يعيش في أمريكا وبعد إصابته بفيروس "كورونا" يعود مع زوجته إلى مصر ويختارا مدينة "سانت كاترين" المحتفظة بطبيعتها وجوها النقي في محاولةٍ للبحث عن طوق لنجاة البشرية في رسالة للعالم من بلد السلام والتسامح.

من هم صناع فيلم البطارية ضعيفة؟

الجدير بالذكر أن فيلم "البطارية ضعيفة" قصة وبطولة عاطف عبداللطيف، وتشاركه البطولة دينا صلاح وسيناريو وحوار ومعالجة چوزيف فوزي، وإخراج سامح ماهر، ويشارك في بطولته بدو سيناء.

انطلاق الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب

و تقام الدورة الأولى من مهرجان الغردقة لسينما الشباب برئاسة الكاتب والسيناريست محمد الباسوسي في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر الجاري، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام برعاية من وزاراة الثقافة المصرية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الشباب والرياضة ومحافظة البحر الأحمر.