ما هو سبب تصدر محمود الليثي لتريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان محمود الليثي تريند موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد طرحه أحدث أعماله مهرجان "أنا الخلاصة "بالمشاركة مع مطرب المهرجانات عصام صاصا.



مهرجان أنا" الخلاصة "

مهرجان انا الخلاصة - سيبك اللي خلع كان فقري مش وش دلع - غناء عصام صاصا ومحمود الليثي - توزيع كيمو الديب، وتم طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب والمنصات الرقمية، ليحتل المركز الأول ويحصد 860 ألف مشاهدة في وقت قليل.

كيف روج محمود الليثي لمهرجانه الجديد؟

وكان قد روج محمود الليثي منذ فترة للمهرجان وذلك من خلال نشر مقطع قصير من المهرجان، بمشاركته في الغناء مع مطرب المهرجانات عصام صاصا عبر منصة تيك توك ليتصدر تريند التيك توك ويتدواله كل مستخدميه ليصبح ترند رقم 1 قبل طرحه كامل.

محمود الليثي

كلمات مهرجان أنا الخلاصة

شايفك متابع ده أنت غلبت اليوم السابع خوفو لو رفع الهرم الرابع كان هيسميه الكروان.



أنا الخلاصة الـ 100 بيقولو صاصا إزاي تتقارن بالرياسة ده أنا اسمي ع الحيطان.



ممنوع مقارنة ابداََ في كارنا أنتم أخركم تشوفو صورنا، نجوم وكل الناس بصالنا من يومنا بنور في السما وليه تقومو وشكو ماشينو من كام سنه بضهرنا راجعيو.



احنا التاريخ بأيدينا كاتبينو متسيطين بس بمعلمه، حقك تضايق أصل العبد لله سايق، انت فين وانا فين يا رايق وده اللي مجننك.

مهرجان أنا الخلاصة

آخر أعمال محمود الليثي



وجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمود الليثي أغنية " الغل مني هاريكو'، بعد النجاح الكبير الذي حققه في أغنية سطلانة.



الغل مني هاريكم بس الهزار مداريكوا

بصحى وبنام وسطيكوا مخنوق ومحروق دمي

ده اللقمة لو على غش أنا مش هاكل معلش

عاملوني بمية وش، وإزاي معاكوا هسمي؟

مستنين وقعتي، وإزاي وأنا بصحتي؟

سكتكوا غير سكتي مش ماسك إلا يمين

أنا أبيض ابن حلال وماليش في قولنا وقال

السمعة عال العال وأنا ضهري رب معين

مظبوط مع المظبوط، من أجل راجل أموت

علشان أكون محطوط في حديد وفي دوامات

شبعان على الطبلية وبقدر الأخوية

مش مبدأ المادية طيرت ياما ألوفات

لو ع الفلوس سداد بصرف في أي ميعاد

أنا لو عملت مزاد ما في حد هيشتريكم

على كتفي كنت شايلكم وأنتوا الجنيه محولكم

مبقاش واكل تمثيلكم رب العباد يهديكم

كلمة يا أخويا انسوها أنتوا اللي حزبتوها

اللقمة لو صونتوها أنا كنت هبقى عليكم

أنتوا الجدع وياكم مش جاي سكة معاكم

بند الأصول عداكم النقص طبع ده فيكم



ع المولى كنت سايبها ولا عمري كنت حاسبها

خدت الصحاب على عيبها على مبدأ إننا واحد

آخرتها عضوا إيديا، جابوا اللي فيهم فيا

بصيت لنفسي شوية ما أنا وسط عالم جاحد

ماشي بعلاج معلش، بضحك لكن على غش

الحزن مالي الوش في عينيا بحر دموع

علشانكوا شوفت مرار خليتوا ليلنا نهار

منكم بقيت محتار أنا قلبي بقى موجوع

من زعلي جسمي منمل، إزاي معاكوا هكمل؟

ده من زمان بتحمل جضيت خلاص بأمانة

ضيعت نفسي عشانكم، كان لازم أبعد عنكم

ما بقيتش شايف منكم غير تغفيلات وخيانة

ما بقيتش بفتح شاتكوا، لاغي الظهور لحالاتكوا

صدعت من حكايتكم والعين بقت مش شايفة

أرقامكوا على تليفوني، موجود لو احتاجتوني

القلب الأبيض لوني والدنيا كلها عارفة

عربيتي متفيمة والسكة متعتمة

اختارت أشوف العمى وما أشوفش ناس أندال

لو ألف باب مسدود رب العباد موجود

هعمل معاكوا حدود ما الكل عبى وشال.