سمية الخشاب تنتهي من  تصوير مسلسل "أرواح خفيفة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

انتهت الفنانة سمية الخشاب وفريق عمل مسلسل "أرواح خفيفة" من انتهاء تصوير جميع مشاهد المسلسل، ويدخل العمل حاليا مرحلة المونتاج ليكون جاهز للعرض قريبا.

قصة مسلسل أرواح خفيفة

وتدور أحداثه حول المدرسة لارا (سمية الخشاب) التي تصطحب مجموعة من التلاميذ إلى كامب وتتصاعد الأحداث هناك خاصة داخل المبنى المهجور الملاصق لمكان الرحلة ونكتشف مع الوقت انا هناك سر متعلق بالمدرسة التي تعمل بها لارا وبمجموعة التلاميذ فيما يخص الأرواح ورؤية المستقبل.

أبطال مسلسل أرواح خفيفة

مسلسل "أرواح خفية" بطولة سمية الخشاب، نضال الشافعي، منذر رياحنة، نهلة سلامة، فراس سعيد، نسمة محمود،نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، حسن عيد، إكرامي هجرس، ولاء سلام، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مهندس صوت احمد الزيادي، مخرج منفذ محمود رضا، إشراف عام على الإنتاج مينا المصري، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، والمسلسل اخراج ابرام نشأت.

مسلسل أرواح خفيفة

مسرحية كازينو بديعة

وفى سياق آخر عرض مؤخرا لـ سمية الخشاب لعرض مسرحيتها الجديدة "كازينو بديعة" في شهر ديسمبر المقبل، حيث أجرت العديد من البروفات خلال الأسابيع الماضية، والعرض تأليف أحمد الابياري واخراج طارق الإبياري وهو عرض استعراضى غنائى، ويشارك في البطولة أحمد فتحي وادوارد وعلاء مرسي إنجي وجدان، إيمي طلعت زكريا، علاء زينهم،الاستعراضات عاطف عوض.

فيلم التاروت

ويذكر أن تنتظر سمية الخشاب عرض فيلمها الجديد "التاروت" الذي يجمعها بالفنانة رانيا يوسف بعد 21 سنة من مشاركتها سويًا في مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف، ويشارك في بطولة العمل محمد عز، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيى وتأليف معتز المفتى وإخراج إبرام نشأت.

والفيلم يجمعها بالفنانة رانيا يوسف بعد 21 سنة من مشاركتها سويًا في مسلسل "عائلة الحاج متولى" مع النجم نور الشريف، ويشارك في بطولة العمل محمد عز، وعدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، ومحمد خميس، ومحمد الشقنقيري، ويوسف منصور طفل الغزالة الرايقة، وكنزي رماح وسعيد يحيي وتأليف معتز المفتى وإخراج إبرام نشأت.