جيهان  الشماشرجي تتعاقد على "فرقة الموت" مع أحمد عز

القاهرة - محمد ابراهيم -

يواصل المخرج أحمد علاء الديب التعاقد مع النجوم المشاركين لفيلم "فرقة الموت" النجم أحمد عز، وكان أحدث المنضمين للعمل هي النجمة الشابة جيهان الشماشرجي.

تفاصيل فيلم "فرقة الموت":

وفي سياق آخر يعمل الفنان أحمد عز وفريق عمل فيلم "فرقة الموت" لوضع اللمسات النهائية للفيلم ليكون جاهز لبدء التصوير، وكانت البداية من الاستقرار بعد ان كان الاسم المؤقت له هو "خط الصعيد"، ويجسد عز خلال أحداث الفيلم شخصية رجل صعيدي ولأول مرة خلال مشواره الفني الحافل.

والفيلم من تأليف صلاح الجهيني ومن إخراج أحمد علاء الديب، ومن إنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتقوم شركة الإنتاج على بدء التعاقد مع الأبطال المشاركين لعز في العمل.

آخر أعمال أحمد عز:

ويذكر أن آخر أعمال أحمد عز هو فيلم "كيره والجن" الذي عرض العام الماضي بدور العرض السينمائية المختلفة، والفيلم مأخوذ عن قصة حقيقية حول الإحتلال الإنجليزي على مصر عام 1919، وهو عن رواية الكاتب أحمد مراد.

وكيفية تصدي الشعب المصري للاحتلال وخاصة كلا من أحمد عبدالقادر الجن وصديقه كيرة، وما فعله من أجل البلد وعدم الخضوع للاحتلال.

ويشارك في بطولة العمل كلٱ من أحمد عز، كريم محمود عبدالعزيز، هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدي المفتي، ومن تأليف احمد مراد، وإخراج مروان حامد

آخر أعمال جيهان الشماشرجي:

وجدير بالذكر أن آخر أعمال جيهان الشماشرجي هو مسلسل "سفاح الجيزة"، ويشارك في بطولته أحمد فهمي، باسم سمرة، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبدالله، تأليف انجي أبوالسعود وعماد مطر، وإخراج هادي الباجوري، والمسلسل يدور في إطار بوليسي تشويقي وبعض أجزاء العمل مقتبسة من أحداث حقيقية.

وظهرت خلال الأحداث كضيفة شرف في الحلقة الأولى، وجسدت في أحداث الحلقة شخصية امرأة متزوجة تربطها علاقة غير سوية مع السفاح، الذي يجسده أحمد فهمي، ما يورطها في مشكلات عدة تؤدي بها إلى نهاية غير متوقعة.

وتدور أحداث العمل عن أحداث حقيقية أثارت الرأي العام السنوات الأخيرة، حول رجل قام بقتل العديد من الأشخاص لم يكتشف أحد حقيقته الآ مؤخرا.