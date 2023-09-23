نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بإطلالة كلاسيكية.. ملك أحمد زاهر تخطف أنظار جمهورها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر متابعيها مجموعة من الصور الجديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت الفنانة ملك أحمد زاهر بإطلالة كلاسيكية مما نالت على إعجاب الكثير من متابعيها وأصدقائها في الوسط الفني مرتدية بدلة فورمال لونها أحمر ومن الناحية الجمالية شعرها منسدلا على كتفها وواضعة ميك اب يليق بهذه الإطلالة الجذابة، وعلقت على هذه الصور قائلةً:"سعيدة لاختياري اني امثل مبادرة مصر لمحو الأمية لغة الإشارة واني اكون سفيرة لمبادرة راقية ومهمة زي دي وان شاء الله نقدر بجد نعمل تغيير ملحوظ في محو أمية لغة الإشارة".

آخر أعمال ملك أحمد زاهر



ويذكر ان آخر أعمال ملك أحمد زاهر، مسرحية "عيلة لاسعة جدًا" بطولة والدها الفنان أحمد زاهر وشقيقتها ليلى أحمد زاهر، مروة عبد المنعم، أحمد فتحي، وإخراج تامر كرم، وتأليف محسن رزق، كما شاركت مسلسل "نسل الأغراب" بطولة الفنان أحمد السقا والفنانة مي عمر، والفنان أمير كرارة، محمد دياب، منة فضالي، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد، محمد مهران، سلوى عثمان، إدوارد، هدير عبدالناصر، وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.

وقدمت أيضًا دور منة في مسلسل "لؤلؤ" بطولة الفنانة مي عمر، ووالدها الفنان أحمد زاهر، والفنانة نجلاء بدر، هيدي كرم، سلوى عثمان، محمد الشرنوبي، وأشرف زكي، إدوارد وغيرهم من الفنانين والنجوم، وشاركت في فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

قصة فيلم "فارس"



تدور قصة فيلم "فارس" حول شخصية "فارس" الذي يجسده أحمد زاهر، وهو شاب بسيط من منطقة شعبية ولديه خلفية رياضية، لكن الظروف تجبره على مواجهة بطش رجل الأعمال، رشيد السويفى الذي يجسده الفنان حسين فهمى، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقى.