تامر عاشور ينشر صور له من حفله الأخير في إسكندرية (صور)

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أحمد جودة - القاهرة -

شارك الفنان تامر عاشور متابعيه مجموعة من الصور الجديدة له من حفله الأخير في جامعة الإسكندرية، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تامر عاشور ينشر صور له من حفله الأخير في إسكندرية



ونشر الفنان تامر عاشور الصور عبر حسابه وعلق عليه هذه الصور قائلًا:"من حفل تخرج طلاب كلية تربية جامعة إسكندرية".

تامر عاشور وحفل ليلة الدموع وتريند إكس



وفي سياق آخر تصدر الفنان تامر عاشور تريند موقع التغريدات القصيرة إكس، مؤخرًا بعد صعوده على مسرح بنش مارك بجدة بالمملكة العربية السعودية وذلك في حفله الأخير “ليلة الدموع” والتي حضرها نخبة من نجوم الطرب الحزين ومن بينهم الفنان حمادة هلال والفنان أحمد سعد والفنانة شيرين عبد الوهاب وهيثم شاكر وآدم وطارق الشيخ وغيرهم من نجوم الطرب بالإضافة إلى فرقة الكورال التي بدأ الحفل بها وهم يغنون أشهر الأغاني لكبار المطربين مثل عمرو دياب وبهاء سلطان وآخرون.



يستعد المطرب تامر عاشور لإحياء حفل غنائي ضخم بمشاركة كل من الفنان بهاء سلطان، والفنان عايض، في دولة الكويت، يوم 13 أكتوبر المقبل.

ويلتقي الثلاثي، تامر عاشور، بهاء سلطان، عايض، في حفل غنائى ثلاثي مشترك، على مسرح أرينا الكويت، في دولة الكويت.



أسعار تذاكر الحفل



وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة مختلفة حيث تبدأ بـ12 ألف جنيه للفئة الأولى أما الفئة الثانية فتصل سعرها إلى 10 آلاف جنيه، فيما تصل الفئة الثالثة إلى 8000 جنيه والفئة الرابعة إلى 7000 جنيه أما الفئة الخامسة فتصل سعرها إلى 6000 جنيه والفئة السادسة 5000 جنيه.

وهناك فئات سعرية مخفضة تبدأ من 4500 جنيه كما يوجد هناك فئة أخرى تصل سعرها إلى 3500 جنيه والأخيرة تصل إلى 3000 جنيه.